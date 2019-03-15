Газпромбанк начал анализ Яндекса с рейтингом "покупать" для его акций

Газпромбанк (MOEX: GZPR) начал аналитическое освещение "Яндекса" (MOEX: YNDX), сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Прогнозная стоимость акций "Яндекса", рассчитанная экспертами, составляет $44,5 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".