При отсутствии существенного внешнего негатива рубль способен показать дальнейший рост сегодня и на следующей неделе - РФПИ

"Рост доллара к валютам развитых стран транслировался в более слабую динамику ЕМ валют, многие из которых опустились на 0.2-0.8%. К концу дня временное снижение показала и нефть Brent c US$68/брл до US$67.2/брл. Рубль на этом фоне отделался лишь небольшим снижением в пределах 0.2% к концу дня, хотя в течение локальной сессии торги проходили вблизи уровня 65.40/USD. Поддержку рублю с утра могли оказывать потоки, связанные с аукционами ОФЗ, вкупе с некоторым повышением активности экспортеров. Однако обороты торгов остаются низкими, указывая на выжидательную позицию корпоративного сектора в преддверии мартовских налоговых выплат, которые могут увеличиться с 1.5 до 2.6 трлн. руб., в том числе из-за сезонности выплат по налогу на прибыль. Поэтому при отсутствии существенного внешнего негатива рубль способен показать дальнейший рост сегодня и/или на следующей неделе, если текущая выжидательная стратегия экспортеров окажется безрезультатной, и продажи пойдут просто "в рынок". Поэтому свой краткосрочный конструктивный взгляд на рубль не меняем, ждем 64.50-65.00/USD", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.