Поддержка для рубля со стороны нефтяного рынка сохранится - Росбанк

"Российский рубль продолжает удерживать крепкие позиции в диапазоне 65.3-65.5 против доллара, - отмечают эксперты Росбанка. - Несмотря на снижение корреляции валюты и нефти последние месяцы, рубль все равно продолжает получать весомую поддержку от нефтяного рынка в условиях геополитического затишья. На протяжении недели цена за баррель Brent поднялась в диапазон $67.0-67.8. Сырьевые аналитики SG полагают, что главным драйвером для восстановления цен на нефть выступают санкции США против сырьевых стран. Эксперты полагают, что в условиях вынужденного снижения предложения со стороны Ирана и Венесуэлы, Саудовская Аравия продолжит придерживаться соглашения ОПЕК+ и не будет компенсировать потери. На этом фоне, аналитики SG полагают, что возращение к уровню $70/барр. будет происходить быстрее, чем предполагалось ранее. Согласно обновленным прогнозам, средняя цена на нефть во 2к'19 составит $67/барр. и закрепится на уровне $70/барр. в 3к-4к'19. Таким образом, поддержка для рубля со стороны нефтяного рынка сохранится, однако, эффект более высоких цен на нефть будет отчасти компенсирован соответствующим повышением интервенций Минфина в рамках бюджетного правила".