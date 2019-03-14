При текущем внешнем фоне пара доллар/рубль имеет шансы в ближайшие дни приблизиться к отметке 65 - Промсвязьбанк

В ходе вчерашнего торгового дня умеренное укрепление российской валюты продолжилось, констатирует специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский - пара доллар/рубль снизилась на 0,4%, опустившись ниже отметки 65,50 и приблизившись к минимумам февраля. При этом объемы торгов на валютной секции МосБиржи остаются относительно скромными, в течение последних трех дней не превышая 1,9 млрд долларов по контракту USDRUB_TOM.

Отдельную поддержку рублю может оказывать выход на новые локальные максимумы нефтяных котировок. С начала года корреляция рубля с ценами на нефть несколько увеличилась, и к текущему моменту корреляция дневных изменений за последние 60 дней составляет 80-90%. В краткосрочной перспективе не меньшее влияние на рубль оказывает общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран, поэтому без явно выраженной тенденции в отношении всей группы EM, рассчитывать на сильное направленное движение в рубле пока проблематично.

Из внутренних факторов отметим приближение налогового периода. Завтра в РФ уплачиваются страховые взносы, а пик выплат приходится на 25-28 марта, когда российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, а суммарный объем выплат в эти дни составит по нашей оценке около 1,75 трлн руб. (мартовский налоговый период традиционно отмечен более высоким объемом выплат). При прочих равных данный фактор может оказывать локальную поддержку российской валюте.

При текущем внешнем фоне пара доллар/рубль имеет шансы в ближайшие дни приблизиться к отметке 65, считает специалист Промсвязьбанка.