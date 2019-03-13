В четверг возможно возвращение индекса МосБиржи в верхнюю часть зоны 2450-2500 пунктов - Промсвязьбанк

"Сегодня российский рынок акций находится под ослабевающим давлением продаж: индекс МосБиржи, отражая невнятность внешней конъюнктуры, в первой половине торгов пытался приблизиться к нижней границе диапазона 2450-2500 пунктов, который он проторговывает последний месяц, - комментирует эксперт Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. - Однако к концу дня ситуация на мировых рынках улучшилась, позволив индексу Мосбиржи отыграть большую часть внутридневных потерь на фоне растущих нефтяных котировок и крепкого рубля, вернув спрос, на данном этапе точечный, на ряд "голубых фишек". Так, стоит выделить рост перепроданных акций ВТБ прибавляющих к 18:00 более 2%. Акции Газпрома вернулись выше 153 руб., в умеренный "плюс" вышли Роснефти и Лукойла.

В металлургическом и горнодобывающем секторе сохранилась тенденция к восстановлению котировок акций Алроса, Полюс Золото, НЛМК и ММК, в электроэнергетике - акций Русгидро".

Улучшению динамики мировых рынков к концу дня, по мнению эксперта банка, способствовала американская статистика оказалась лучше ожиданий: недельные данные по рынку нефти в США (запасы сырой нефти неожиданно сократились на 3,8 млн барр.; ожидался рост на 2,66 млн барр.), динамика расходов на строительство (+1,3% м/м) и заказов на товары длительного пользования (+0,4% м/м). Кроме того, инвесторы рассчитывают на то, что парламентарии в Британии отвергнут сценарий Brexit без соглашения с ЕС.

"Формирование позитивных настроений на мировых рынках, выход нефтяных котировок выше 67 долл./барр. по марке Brent и недооцененность российского рынка к нефти дают нам основания рассчитывать на возвращение индекса МосБиржи в верхнюю часть зоны 2450-2500 пунктов в ходе завтрашней торговой сессии, в отсутствие негативных сюрпризов от голосования в британском Парламенте и утреннего блока статистики по КНР", - заключает Евгений Локтюхов.