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13 марта 2019 года 18:25
Штаты не дали Индексу Мосбиржи протестировать поддержку в 2450 п. - Алор Брокер
Рынок акций в первой половине дня ушел практически к поддержке 2450 пунктов по Индексу Мосбиржи, хотя никаких оснований для существенного снижения не было, полагает аналитик Алор Брокер Евгений Корюхин. Сильно тянули рынок вниз лишь акции "Норникеля" на информации, что структура Романа Абрамовича сотоварищи продаст 1,25% акций ГМК по цене 13 450 руб, то есть намного ниже рыночной. На этом "Норникель" и обвалился. "В общем-то это и хорошо - бумаги металлурга были перегреты, - уверен эксперт. - Мы считаем, что акции ГМК очень привлекательны для среднесрочных инвесторов как с точки зрения возможного роста цен на производимые ГМК металлы, так и по дивидендной доходности. Поэтому надо искать момент и подбирать бумаги в портфель. Однако ближе к вечеру просадка рынка, за исключением ГМК, была почти выкуплена, что стало следствием открытия фондовой Америки полупроцентным ростом. Плюс к этому вышли хорошие данные от Минэнерго США: запасы нефти снизились на 3,8 млн баррелей, в то время как аналитики ждали роста на 2,6 млн. Нефть не отреагировала на данную статистику, но возможно она поможет закрепиться котировкам сырья выше 67 долларов, чтобы отправиться покорять отметку 70 долларов за баррель". Порадовал и российский Минфин, поставивший многолетний рекорд по замещению ОФЗ - всего было размещено бумаг на 91,43 млрд руб при спросе 145,04 млрд руб. По мнению эксперта Алор Брокер, это свидетельствует о возобновлении сильного спроса на рублевые обязательства со стороны нерезидентов. "Естественно, рубль отыграл данную новость ростом. Пара доллар-рубль вошла в диапазон 65-65,5, который с октября прошлого года неизменно выкидывал ее наверх. Если будут новые драйверы роста, то быть может на этот раз рубль сумеет уйти ниже отметки 65, но пока торговать рублем против доллара нужно очень аккуратно с короткими стопами и тейк-профитами", - заключает Евгений Корюхин.
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13 марта 2019 года 18:01
"После резких колебаний курс фунт/доллар стабилизировался в середине вчерашнего диапазона вблизи отметки 1.3150. Несмотря на то, что предложенное правительством Великобритании соглашение об условиях выхода страны из ЕС было отвергнуто вчера парламентом, многие аналитики полагают, что Брексит без... читать дальше
.13 марта 2019 года 15:50
"Brent продолжает демонстрировать устойчивость на уровнях около $67 за баррель. Тем не менее, возвращение неопределенности по поводу Брекзита и неуверенность в заключении полноценного торгового соглашения США и Китая, вероятно, будут определять динамику торгов. Также влияние на настроения окажет... читать дальше
.13 марта 2019 года 15:30
Промышленная статистика Китая, вероятно, приведет к снижению цен на цветные металлы - Sberbank Investment Research
"Цветные металлы вчера значительно выросли в цене. В лидерах оказался цинк, котировки которого поднялись по итогам дня на 3,7% на фоне низких запасов LME (включая запасы в Азии). Сегодня рынки консолидируются, динамика цен разнонаправленная. Завтра утром в Китае выйдет макростатистика, включая... читать дальше
.13 марта 2019 года 15:01
Brent продолжает демонстрировать устойчивость на уровнях около $67 за барр. Тем не менее, возвращение неопределенности по поводу Брекзита и неуверенность в заключении полноценного торгового соглашения США и Китая, вероятно, будут определять динамику торгов по крайней мере в начале дня, полагает... читать дальше
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Инвесторы ждут еженедельного отчета EIA по товарным запасам углеводородов, который выйдет в 17:30 мск - Sberbank Investment Research
"Цены на нефть сохраняют устойчивость на фоне неопределенности вокруг Brexit, оптимистичного ежемесячного отчета EIA и данных API по запасам: инвесторы ждут еженедельную статистику EIA. Мы полагаем, что сегодня рынок нефти будет более склонен к росту котировок. По нашему мнению, статистика EIA,... читать дальше
.13 марта 2019 года 13:29
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.13 марта 2019 года 11:55
"Во вторник нефтяные котировки продемонстрировали незначительный рост и в целом остались на прежних уровнях. На часовом "таймфрейме" фьючерсов Brent сформировался ложный пробой сопротивления $67 за баррель. Покупательские настроения достаточно сильны, но пройти рубеж пока не удается. В случае... читать дальше
.13 марта 2019 года 11:11
"В ходе утренних торгов нефтяные котировки умеренно растут на фоне вышедших вчера вечером данных о запасах нефти в США. Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы сырья в Штатах по итогам прошлой недели снизились на 2.5 mb, в то время как неделей ранее запасы увеличились... читать дальше
.13 марта 2019 года 10:16
"Нефть не смогла закрепиться выше 67 долл./барр., как и ожидалось. Тем не менее, пока сырье будет находиться у верхней границы диапазона 65-67 долл./барр., с попытками пойти выше при наличии достаточного к тому импульса. В фокусе ежемесячный отчет Минэнерго США, где впервые за полгода был понижен... читать дальше
.13 марта 2019 года 09:24
S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average завершил сессию снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном падают в среду. Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду. читать дальше
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