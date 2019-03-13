Штаты не дали Индексу Мосбиржи протестировать поддержку в 2450 п. - Алор Брокер

Рынок акций в первой половине дня ушел практически к поддержке 2450 пунктов по Индексу Мосбиржи, хотя никаких оснований для существенного снижения не было, полагает аналитик Алор Брокер Евгений Корюхин. Сильно тянули рынок вниз лишь акции "Норникеля" на информации, что структура Романа Абрамовича сотоварищи продаст 1,25% акций ГМК по цене 13 450 руб, то есть намного ниже рыночной.

На этом "Норникель" и обвалился.

"В общем-то это и хорошо - бумаги металлурга были перегреты, - уверен эксперт. - Мы считаем, что акции ГМК очень привлекательны для среднесрочных инвесторов как с точки зрения возможного роста цен на производимые ГМК металлы, так и по дивидендной доходности. Поэтому надо искать момент и подбирать бумаги в портфель. Однако ближе к вечеру просадка рынка, за исключением ГМК, была почти выкуплена, что стало следствием открытия фондовой Америки полупроцентным ростом. Плюс к этому вышли хорошие данные от Минэнерго США: запасы нефти снизились на 3,8 млн баррелей, в то время как аналитики ждали роста на 2,6 млн. Нефть не отреагировала на данную статистику, но возможно она поможет закрепиться котировкам сырья выше 67 долларов, чтобы отправиться покорять отметку 70 долларов за баррель".

Порадовал и российский Минфин, поставивший многолетний рекорд по замещению ОФЗ - всего было размещено бумаг на 91,43 млрд руб при спросе 145,04 млрд руб. По мнению эксперта Алор Брокер, это свидетельствует о возобновлении сильного спроса на рублевые обязательства со стороны нерезидентов.

"Естественно, рубль отыграл данную новость ростом. Пара доллар-рубль вошла в диапазон 65-65,5, который с октября прошлого года неизменно выкидывал ее наверх. Если будут новые драйверы роста, то быть может на этот раз рубль сумеет уйти ниже отметки 65, но пока торговать рублем против доллара нужно очень аккуратно с короткими стопами и тейк-профитами", - заключает Евгений Корюхин.