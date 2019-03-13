Курс фунта стабилизировался - Forexite

"После резких колебаний курс фунт/доллар стабилизировался в середине вчерашнего диапазона вблизи отметки 1.3150. Несмотря на то, что предложенное правительством Великобритании соглашение об условиях выхода страны из ЕС было отвергнуто вчера парламентом, многие аналитики полагают, что Брексит без соглашения остается наименее вероятным вариантом хода событий, и это оказывает поддержку курсу фунта. Высока вероятность того, что срок переходного периода для подготовки нового варианта соглашения будет продлен на два месяца, до мая. Однако с этим, помимо парламента Великобритании, должны выразить согласие все 27 членов ЕС", - отмечают аналитики Forexite.