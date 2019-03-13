Рубль проводит достаточно сильный день, но к вечеру можно ожидать отскока от дневных максимумов - "Открытие Брокер"

"Рубль продолжил укрепляться на фоне аукционов ОФЗ и растущей нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4400 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,83%, недельная выросла до 7,89%, а месячная осталась на уровне 8,21%. В рамках первого из двух аукционов Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26209 с погашением 20 июля 2022 года в объёме 34,717 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 61,491 млрд при средневзвешенной доходности 8,02%. Соответственно, фактор спроса на ОФЗ продолжает поддерживать отечественную валюту. На глобальном уровне тенденция к ужесточению денежной политики сменилась на ожидание или даже смягчение. В таких условиях рубль с его высокой доходностью становится интересным для реализации стратегии Carry trade, тем более, что инфляция в начале года оказалась не столь сильной, как можно было ожидать. Сегодня рубль проводит достаточно сильный день на фоне размещений ОФЗ, но к вечеру можно ожидать отскока от дневных максимумов".