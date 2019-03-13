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13 марта 2019 года 16:26
Аномальная стойкость рубля может представлять опасность - БКС
"Курс рубля к середине недели продолжает укрепляться до уровней, близких к 65,5 - на наш взгляд, такая динамика рубля принимает все более сомнительный характер. На этой неделе рублевый актив остается полностью инертным к разнородным негативным факторам воздействия. Временная коррекция в рубле, которая было началась после проявления мягкости ЕЦБ и фактического подтверждения слабости роста экономики ЕС, не смогла набрать какой-либо существенной силы. Аналогичную стойкость курс нацвалюты демонстрирует и в отношении санкционного фона, который продолжил ухудшаться на этой неделе. Инвесторы игнорируют как обвинения в отношении Роснефти, так и предпосылки для усиления давления на реализацию проекта "Северный Поток-2". Нельзя не заметить, что фундаментальный базис в рубле остается сильным - давление от покупок валюты ЦБ на рынке нивелируется сезонно высоким профитом счета текущих операций, а нефтяные цены продолжают восхождение к уровням, превышающим отметку в 67$. Мы считаем, что у такой стойкости рубля остается достаточно мало прочности. Усиление геополитического риска на РФ, которое с большой вероятностью будет продолжаться в перспективе ближайших месяцев, рано или поздно вернется в форму наиболее актуального фактора при оценке рисков инвесторами на российские активы. Низкоамплитудный тренд движения курса российской валюты, наблюдаемый в последние недели, может привести к реализации скачкообразной коррекции. На наш взгляд, наиболее волатильным периодом может стать начало апреля - на этом временном отрезке, вероятно, стоит ожидать выхода участников рынка из выжидательных позиций и переоценки их рыночных настроений. В результате то положение дел, которое сейчас можно наблюдать в рубле, с определенной вероятностью может оказаться весьма неприятной "ловушкой" для инвесторов, когда "пружина рублевой стойкости все же разожмется". Если говорить о краткосрочной перспективе курса до конца этой недели, то "боковое" движение в рубле, вероятно, продолжится. Негативным фактором может стать очередное решение по Brexit, если английский истеблишмент неожиданно примет решение о готовности к выходу из ЕС без заключения сделки. Мы полагаем, что более вероятным сценарием является развитие событий в ключе переноса сроков Brexit на перспективу и продолжение переговоров между сторонами. В этом случае реакция рынков на события в туманном Альбионе будет менее существенной. Дополнительное давление на рубль может быть сформировано и со стороны усиления геополитических рисков - американский истеблишмент в ближайшее время, скорее всего, продолжит "охоту на ведьм" в отношении проектов энергетической отрасли РФ. Набор факторов поддержки, вероятно, не претерпит существенных изменений. Ожидаемый диапазон курса рубля до конца недели - 65,3-66,5", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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13 марта 2019 года 18:01
"После резких колебаний курс фунт/доллар стабилизировался в середине вчерашнего диапазона вблизи отметки 1.3150. Несмотря на то, что предложенное правительством Великобритании соглашение об условиях выхода страны из ЕС было отвергнуто вчера парламентом, многие аналитики полагают, что Брексит без... читать дальше
.13 марта 2019 года 15:50
"Brent продолжает демонстрировать устойчивость на уровнях около $67 за баррель. Тем не менее, возвращение неопределенности по поводу Брекзита и неуверенность в заключении полноценного торгового соглашения США и Китая, вероятно, будут определять динамику торгов. Также влияние на настроения окажет... читать дальше
.13 марта 2019 года 15:30
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.13 марта 2019 года 15:01
Brent продолжает демонстрировать устойчивость на уровнях около $67 за барр. Тем не менее, возвращение неопределенности по поводу Брекзита и неуверенность в заключении полноценного торгового соглашения США и Китая, вероятно, будут определять динамику торгов по крайней мере в начале дня, полагает... читать дальше
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.13 марта 2019 года 13:29
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"Во вторник нефтяные котировки продемонстрировали незначительный рост и в целом остались на прежних уровнях. На часовом "таймфрейме" фьючерсов Brent сформировался ложный пробой сопротивления $67 за баррель. Покупательские настроения достаточно сильны, но пройти рубеж пока не удается. В случае... читать дальше
.13 марта 2019 года 11:11
"В ходе утренних торгов нефтяные котировки умеренно растут на фоне вышедших вчера вечером данных о запасах нефти в США. Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы сырья в Штатах по итогам прошлой недели снизились на 2.5 mb, в то время как неделей ранее запасы увеличились... читать дальше
.13 марта 2019 года 10:16
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.13 марта 2019 года 09:24
S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average завершил сессию снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном падают в среду. Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду. читать дальше
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