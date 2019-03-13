Риски Брекзита и торговой сделки против Brent по $67 - БКС Глобал Маркетс

"Brent продолжает демонстрировать устойчивость на уровнях около $67 за баррель. Тем не менее, возвращение неопределенности по поводу Брекзита и неуверенность в заключении полноценного торгового соглашения США и Китая, вероятно, будут определять динамику торгов. Также влияние на настроения окажет ожидаемый релиз ряда ключевых макроиндикаторов: индекс промышленного производства еврозоны, заказы на товары длительного пользования в США, промпроизводство и розничные продажи в Китае (завтра утром)", - полагают в БКС Глобал Маркетс.