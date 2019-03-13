Промышленная статистика Китая, вероятно, приведет к снижению цен на цветные металлы - Sberbank Investment Research

"Цветные металлы вчера значительно выросли в цене. В лидерах оказался цинк, котировки которого поднялись по итогам дня на 3,7% на фоне низких запасов LME (включая запасы в Азии). Сегодня рынки консолидируются, динамика цен разнонаправленная. Завтра утром в Китае выйдет макростатистика, включая данные по промпроизводству, в частности, по выпуску металлургической продукции. Опубликованные на прошлой неделе данные по внешней торговле КНР за февраль 2019 года оказались значительно хуже ожиданий рынка, так что, вероятно, и промышленная статистика приведет к снижению цен на цветные металлы", - отмечают аналитики Sberbank Investment Research.