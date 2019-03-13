Brent продолжает демонстрировать устойчивость на уровнях около $67 за барр. - БКС Глобал Маркетс

Brent продолжает демонстрировать устойчивость на уровнях около $67 за барр. Тем не менее, возвращение неопределенности по поводу Брекзита и неуверенность в заключении полноценного торгового соглашения США и Китая, вероятно, будут определять динамику торгов по крайней мере в начале дня, полагает эксперт БКС Глобал Маркетс Марк Брэдфорд. Также влияние на настроения окажет ожидаемый релиз ряда ключевых макроиндикаторов: индекс промышленного производства еврозоны, заказы на товары длительного пользования в США, промпроизводство и розничные продажи в Китае (завтра утром).

Брекзит – риск того, что Великобритания выйдет из ЕС без договора, вновь повысился после отказа британских парламентариев от

предложенных премьер-министром Терезой Мэй условий соглашения. До конца недели могут быть проведены еще два голосования по этому

вопросу или относительно переноса срока выхода.