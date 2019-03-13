Инвесторы ждут еженедельного отчета EIA по товарным запасам углеводородов, который выйдет в 17:30 мск - Sberbank Investment Research

"Цены на нефть сохраняют устойчивость на фоне неопределенности вокруг Brexit, оптимистичного ежемесячного отчета EIA и данных API по запасам: инвесторы ждут еженедельную статистику EIA. Мы полагаем, что сегодня рынок нефти будет более склонен к росту котировок. По нашему мнению, статистика EIA, как и данные API, подтвердит тенденцию к недельному снижению запасов нефти и бензина (совокупные запасы нефти и нефтепродуктов должны уменьшиться), и этого может быть достаточно, чтобы спровоцировать движение Brent к верхней границе диапазона $67-68/барр. во второй половине дня. Отметим, что сильное техническое сопротивление для Brent находится на отметке $67,9/барр. (уровень коррекции Фибоначчи 50% после октябрьского снижения)", - указывают аналитики Sberbank Investment Research.