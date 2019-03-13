Если индекс Мосбиржи два дня подряд закроется ниже 2450 п., ему откроется дорога вниз в пределах 10% - ГК "ФИНАМ"

"В первой половине дня российский рублёвый индекс Московской биржи снизился ещё на 0.5% и подошёл к отметке 2455 пункта, а валютный индекс РТС просел на 0.3%, до отметки 1182 пункта. Российские индексы уже почти два месяца дрейфуют практически на одном месте, и если будет обнародован новый пакет санкций против РФ, то мы увидим более серьёзные распродажи. С технической точки зрения продолжаем пристально следить за важной отметкой 2450 пунктов по рублёвому индексу. Как только индекс закроет пару дней подряд ниже этого рубежа, то сразу будет открыта дорога вниз для более глубокой коррекции, в пределах 10%", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.