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13 марта 2019 года 13:29
На фоне неопределенности в политической сфере мы сохраняем нейтральный взгляд на фунт стерлингов в краткосрочной перспективе - Julius Baer
"Представленные в понедельник поправки в соглашение о выходе Великобритании из ЕС оказались недостаточными для проведения его через парламент страны. Против документа высказался 391 член Палаты представителей, за - 242. Разница в числе противников и сторонников новой версии документа оказалась ниже, чем на голосовании в январе. Тем не менее, изменения, внесенные в положение, касающееся договоренностей по ирландской границе, и политическая декларация о намерении принять (в переходный период) соглашение о свободной торговле с ЕС оказались слишком мелкими и недостаточно обязывающими с юридической точки зрения, чтобы заставить большинство парламентариев изменить свою точку зрения", - отмечает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. В среду Палате представителей предстоит голосование по вопросу о Brexit без соглашения, которое практически со 100%-ной вероятностью будет также отклонено, считает эксперт. На четверг намечено голосование по отсрочке Brexit, которая, скорее всего, будет одобрена. После этого премьер-министр Тереза Мэй попросит официальный Брюссель о продлении периода для переговоров, чтобы перенести срок выхода Великобритании из ЕС, который сейчас назначен на 29 марта. На сегодняшний день Евросоюз кажется готовым на такое развитие событий, но условия отсрочки будут обсуждаться на саммите ЕС 21 марта. "Перенос даты не решит проблему Brexit, и проблемы для теряющей поддержку Мэй могут только обостриться, - полагает Дэвид Мейер. - Требования разрешить политический кризис внеочередными выборами или новым референдумом по Brexit могут стать еще более громкими. На фоне неопределенности в политической сфере мы сохраняем нейтральный взгляд на фунт стерлингов в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе мы ожидаем рост курса фунта, поскольку жесткого выхода Великобритании из ЕС, скорее всего, удастся избежать либо подписанием мягкого соглашения с Брюсселем, либо проведением нового референдума".
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13 марта 2019 года 18:01
"После резких колебаний курс фунт/доллар стабилизировался в середине вчерашнего диапазона вблизи отметки 1.3150. Несмотря на то, что предложенное правительством Великобритании соглашение об условиях выхода страны из ЕС было отвергнуто вчера парламентом, многие аналитики полагают, что Брексит без... читать дальше
.13 марта 2019 года 15:50
"Brent продолжает демонстрировать устойчивость на уровнях около $67 за баррель. Тем не менее, возвращение неопределенности по поводу Брекзита и неуверенность в заключении полноценного торгового соглашения США и Китая, вероятно, будут определять динамику торгов. Также влияние на настроения окажет... читать дальше
.13 марта 2019 года 15:30
Промышленная статистика Китая, вероятно, приведет к снижению цен на цветные металлы - Sberbank Investment Research
"Цветные металлы вчера значительно выросли в цене. В лидерах оказался цинк, котировки которого поднялись по итогам дня на 3,7% на фоне низких запасов LME (включая запасы в Азии). Сегодня рынки консолидируются, динамика цен разнонаправленная. Завтра утром в Китае выйдет макростатистика, включая... читать дальше
.13 марта 2019 года 15:01
Brent продолжает демонстрировать устойчивость на уровнях около $67 за барр. Тем не менее, возвращение неопределенности по поводу Брекзита и неуверенность в заключении полноценного торгового соглашения США и Китая, вероятно, будут определять динамику торгов по крайней мере в начале дня, полагает... читать дальше
.13 марта 2019 года 14:38
Инвесторы ждут еженедельного отчета EIA по товарным запасам углеводородов, который выйдет в 17:30 мск - Sberbank Investment Research
"Цены на нефть сохраняют устойчивость на фоне неопределенности вокруг Brexit, оптимистичного ежемесячного отчета EIA и данных API по запасам: инвесторы ждут еженедельную статистику EIA. Мы полагаем, что сегодня рынок нефти будет более склонен к росту котировок. По нашему мнению, статистика EIA,... читать дальше
.13 марта 2019 года 11:55
"Во вторник нефтяные котировки продемонстрировали незначительный рост и в целом остались на прежних уровнях. На часовом "таймфрейме" фьючерсов Brent сформировался ложный пробой сопротивления $67 за баррель. Покупательские настроения достаточно сильны, но пройти рубеж пока не удается. В случае... читать дальше
.13 марта 2019 года 11:11
"В ходе утренних торгов нефтяные котировки умеренно растут на фоне вышедших вчера вечером данных о запасах нефти в США. Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы сырья в Штатах по итогам прошлой недели снизились на 2.5 mb, в то время как неделей ранее запасы увеличились... читать дальше
.13 марта 2019 года 10:16
"Нефть не смогла закрепиться выше 67 долл./барр., как и ожидалось. Тем не менее, пока сырье будет находиться у верхней границы диапазона 65-67 долл./барр., с попытками пойти выше при наличии достаточного к тому импульса. В фокусе ежемесячный отчет Минэнерго США, где впервые за полгода был понижен... читать дальше
.13 марта 2019 года 09:24
S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average завершил сессию снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном падают в среду. Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду. читать дальше
.12 марта 2019 года 18:40
Начало года традиционно является сложным периодом для рынка металлов из-за отсутствия нормальной статистики из Китая, что связано с празднованием в стране Нового года, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Усреднение данных за январь и февраль позволяет получить... читать дальше
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