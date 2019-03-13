В случае закрепления пары доллар/рубль ниже 65,5 руб. не исключено дальнейшее укрепление рубля в сторону 65,16 руб. - ИК "Велес Капитал"

"Торги на внутреннем рынке начались для доллара с ослабления, и к середине дня рубль был близок к отметке 65,5. Евро в утренние часы также скорректировался и опускался ниже 74 руб., однако к полудню восстановил позиции чуть выше данного уровня. На площадках развивающихся рынков наблюдалась незначительное преимущество доллара, и на данном фоне утреннее укрепление рубля заметно выделялось. Так, турецкая лира, бразильский реал и южноафриканский рэнд к 12:00 теряли менее 0,1%. Поддержку рублю вновь оказывали цены на нефть, которые к полудню находились вблизи 67 долл. за баррель марки Brent, прибавляя около 0,5%. Стоит отметить, что несмотря на сохранение неопределенности с выходом Великобритании из ЕС, британский фунт демонстрировал уверенное укрепление, прибавляя по 0,6% и к доллару, и к евро на рынке форекс. Впрочем, во многом такая динамика являлась результатом коррекции после существенного ослабления британской валюты накануне. В случае закрепления пары доллар/рубль ниже 65,5 руб., не исключено дальнейшее укрепление рубля в сторону январского и февральского максимума - 65,16 руб. При этом на рынке форекс индекс доллара остается вблизи 97 пунктов, то есть на максимумах с конца прошлого года, поэтому вряд ли стоит рассчитывать на его дальнейшее продвижение в сторону 98 пунктов. В связи с этим на внутреннем рынке доллар будет испытывать проблемы с возвращением на 66 руб. без поддержки санкционных факторов", - комментирует ситуацию на валютном рынке начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.