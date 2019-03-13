Не видим факторов в пользу значительного ослабления российской валюты в марте - Банк "Санкт-Петербург"

"Сегодня рубль укрепляется к доллару США, торгуясь в районе 65,5 руб./$. Увеличение покупок валюты ЦБ РФ для Минфина в рамках бюджетного правила с 12,5 млрд руб. в феврале до 18,3 млрд руб. в марте пока что не оказывает давления на российскую валюту. Санкционная угроза висит над Россией как "дамоклов меч", однако в отсутствии новых деталей по этой теме мы не видим факторов в пользу значительного ослабления российской валюты в марте. Ожидаем, что пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 65-66,5 руб./$", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".