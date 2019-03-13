Покупательские настроения в нефти достаточно сильны - БКС

"Во вторник нефтяные котировки продемонстрировали незначительный рост и в целом остались на прежних уровнях. На часовом "таймфрейме" фьючерсов Brent сформировался ложный пробой сопротивления $67 за баррель. Покупательские настроения достаточно сильны, но пройти рубеж пока не удается. В случае появления негативных новостей, в том числе с международной конференции CERAWeek, которая проходит в США, котировки могут перейти к локальное нисходящее движение к нижней границе актуального коридора $64 за баррель. В случае же закрепления выше $67, с точки зрения техники, фьючерсам будет открыта дорога к росту на $70 за баррель", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.