Raiffeisenbank поднял рейтинг акций РусГидро до "покупать", но снизил оценку на 22%

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,83 рубля до 0,65 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Сергея Гарамиты.

В то же время рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

Прогнозная стоимость акций "РусГидро" была понижена в связи с увеличением безрисковой ставки и затрат на ремонт ТЭС.

"Ожидаемое правило, устанавливающее минимальный уровень дивидендов на значении 3-летней средней, должно стать первым шагом к улучшению инвестиционной привлекательности "РусГидро", стабилизировав дивидендные ожидания. Данное правило поддержит дивидендную доходность за 2019 год на уровне 7% в период пика ожидаемых обесценений новых мощностей на Дальнем Востоке", - пишет С.Гарамита. Правило будет действовать 3 года, но, по мнению аналитика, приближаемое окончание форвардного контракта с ВТБ (MOEX: VTBR), скорее всего, будет стимулировать менеджмент максимально увеличить дивиденды уже за 2020 год, чтобы повлиять на цену к концу 2021 года - началу 2022 года и снизить платеж по форварду.

Как сообщалось, "РусГидро" и ВТБ заключили форвардный контракт стоимостью 55 млрд рублей в марте 2017 года. По его условиям банк получил 13,5% в капитале энергокомпании (1 рубль за 1 акцию). Срок форварда - пять лет. Если по истечению срока форварда цена акций "РусГидро" окажется ниже цены покупки их банком, то энергокомпания должна будет компенсировать разницу ВТБ. Если цена акций окажется выше цены покупки банком, то компенсацию заплатит уже ВТБ. В день заключения форвардной сделки с ВТБ цена акций "РусГидро" составляла 0,941 рубля за штуку. Текущая стоимость этих бумаг находится на уровне 0,5 рубля за штуку.

Также аналитик отмечает, что инвестиционный профиль проблемных убыточных активов на Дальнем Востоке может в будущем постепенно улучшаться за счет модернизации с гарантированной доходностью и ожидаемых новых экономически обоснованных тарифов (которые учтут предыдущий рост топливных и ремонтных расходов в цене).

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусГидро", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 0,7 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".