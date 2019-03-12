Поиск доходности остается доминирующей темой для инвесторов - Julius Baer

"Более высокорисковые сегменты рынка облигаций столкнулись с коррекцией после сильного начала года, - отмечают эксперты Julius Baer Маркус Алленшпах и Алехандро Хардзиеж. - Динамические показатели подтверждают переход инвесторов в более высокодоходные сегменты после смены риторики ФРС США в январе. Справедливости ради стоит отметить, что в первые два месяца 2019 года рынок облигаций воспринимал любые "плохие" экономические новости, как хорошие, то есть как гарантию новых мер монетарной поддержки экономики и рынков. Кульминацией этих негативных новостей стало снижение прогнозов Европейским центральным банком (ЕЦБ) и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также удивительно слабая статистика, в том числе по американскому рынку труда. Все это стало подрывать уверенность инвесторов, а риски начала рецессии привели на прошлой неделе к росту кредитных спредов".

В отличие от рынков, эксперты Julius Baer не ожидают наступления рецессии. Более того, ВВП США во второй половине года может ускорить рост после слабого старта в первые месяцы. Иными словами, риски рецессии сейчас ниже, чем в 2015 году, когда случился кризис в нефтяной сфере. Но и потенциал для более позитивной, чем ожидается, динамики меньше, чем в 2018 году, когда президент США Дональд Трамп снизил налоги. По оценкам аналитиков Julius Baer, средний спред по высокодоходным американским облигациям будет держаться в заданном диапазоне, к сужению которого может привести всего несколько фундаментальных факторов. Эксперты рекомендуют сохранять текущие позиции в секторе и не недооценивать его.

"На развивающихся рынках текущая макроэкономическая статистика и корпоративные показатели указывают на стабилизацию фундаментальных показателей в целом за некоторыми исключениями. Облигации развивающихся стран в твердой валюте потеряли свою привлекательность после нашей переоценки сектора в сентябре. Абсолютная доходность по суверенным и корпоративным облигациям сократилась на 25 б.п. и 29 б.п. соответственно. Тем не менее, оба типа инструментов сохраняют доходность на уровне около 6%, что по-прежнему выглядит привлекательным в обстановке, когда "поиск доходности" будет оставаться доминирующей темой для инвесторов, - заключают специалисты Julius Baer.