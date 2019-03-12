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12 марта 2019 года 17:23
Поиск доходности остается доминирующей темой для инвесторов - Julius Baer
"Более высокорисковые сегменты рынка облигаций столкнулись с коррекцией после сильного начала года, - отмечают эксперты Julius Baer Маркус Алленшпах и Алехандро Хардзиеж. - Динамические показатели подтверждают переход инвесторов в более высокодоходные сегменты после смены риторики ФРС США в январе. Справедливости ради стоит отметить, что в первые два месяца 2019 года рынок облигаций воспринимал любые "плохие" экономические новости, как хорошие, то есть как гарантию новых мер монетарной поддержки экономики и рынков. Кульминацией этих негативных новостей стало снижение прогнозов Европейским центральным банком (ЕЦБ) и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также удивительно слабая статистика, в том числе по американскому рынку труда. Все это стало подрывать уверенность инвесторов, а риски начала рецессии привели на прошлой неделе к росту кредитных спредов". В отличие от рынков, эксперты Julius Baer не ожидают наступления рецессии. Более того, ВВП США во второй половине года может ускорить рост после слабого старта в первые месяцы. Иными словами, риски рецессии сейчас ниже, чем в 2015 году, когда случился кризис в нефтяной сфере. Но и потенциал для более позитивной, чем ожидается, динамики меньше, чем в 2018 году, когда президент США Дональд Трамп снизил налоги. По оценкам аналитиков Julius Baer, средний спред по высокодоходным американским облигациям будет держаться в заданном диапазоне, к сужению которого может привести всего несколько фундаментальных факторов. Эксперты рекомендуют сохранять текущие позиции в секторе и не недооценивать его. "На развивающихся рынках текущая макроэкономическая статистика и корпоративные показатели указывают на стабилизацию фундаментальных показателей в целом за некоторыми исключениями. Облигации развивающихся стран в твердой валюте потеряли свою привлекательность после нашей переоценки сектора в сентябре. Абсолютная доходность по суверенным и корпоративным облигациям сократилась на 25 б.п. и 29 б.п. соответственно. Тем не менее, оба типа инструментов сохраняют доходность на уровне около 6%, что по-прежнему выглядит привлекательным в обстановке, когда "поиск доходности" будет оставаться доминирующей темой для инвесторов, - заключают специалисты Julius Baer.
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12 марта 2019 года 18:40
Начало года традиционно является сложным периодом для рынка металлов из-за отсутствия нормальной статистики из Китая, что связано с празднованием в стране Нового года, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Усреднение данных за январь и февраль позволяет получить... читать дальше
.12 марта 2019 года 16:52
"В начале недели нефтяные котировки продолжают демонстрировать рост - поддержку сырью оказывают как фундаментальные факторы, так и факторы новостного фона. Во вторник нефтяные цены не оставляют попыток фиксации на уровнях $67. Основным фактором, формирующим тренд роста в нефтяных ценах, остается... читать дальше
.12 марта 2019 года 15:30
"Котировки Brent торгуются вблизи отметки $67,2, прибавляя 0,9%. Росту нефтяных цен способствуют усиление нисходящей динамики доллара, а также политическая нестабильность в Венесуэле, грозящая продолжением сокращения поставок нефти из страны. Кроме того, повлиять на динамику нефтяных котировок... читать дальше
.12 марта 2019 года 13:16
Вероятное замедление роста мировой экономики создаёт риски для устойчивости спроса на энергоресурсы - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть продолжают расти, следуя динамике вчерашнего дня. Поддержку котировкам оказывают повышенный интерес участников рынка к рисковым активам и позитивные ожидания игроков в отношении баланса спроса и предложения сырья на мировом рынке нефти. Накануне саудовская сторона заявила о... читать дальше
.12 марта 2019 года 11:03
"В понедельник нефтяные бенчмарки подросли на фоне эскалации напряженности в Венесуэле, а также стартовавшей конференции участников мирового нефтяного и энергетического бизнеса CERAWeek в Хьюстоне, США. Кризис в Венесуэле воспринимается участниками нефтяного рынка неоднозначно. С одной стороны,... читать дальше
.12 марта 2019 года 10:46
"Нефть продолжила дорожать. В Bank of America ML полагают, что экономические проблемы не станут препятствием к тому, чтобы Brent в среднем стоила $70 за баррель в текущем году. WTI продолжит отставать и будет в среднем стоить $59 за баррель. Фактором поддержки нефти остаётся Венесуэла, которая... читать дальше
.12 марта 2019 года 10:24
Новых признаков замедления американской экономики оказалось недостаточно для укрепления позиций евро - Росбанк
Начало недели выдалось ожидаемо удачным для валют развивающихся стран в силу публикации крайне слабой статистики по рынку труда США в пятницу, отмечают эксперты Росбанка. Российский рубль показал второй наилучший результат (USD/RUB 65.9, -0.6%) после южноафриканского рэнда (USD/ZAR 14.3, -0.7%).... читать дальше
.12 марта 2019 года 10:14
"Нефть подошла вплотную к 67 долларам/баррель. Из новостей можно отметить комментарии Саудовской Аравии о планируемой добычи в апреле ниже 10 млн барр./день, то есть поставки на экспорт будут и того меньше (порядка 7 млн барр./день), что (с учетом сильно тормозящей добычи в Венесуэле) создаст... читать дальше
.12 марта 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили ростом волатильную сессию в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.11 марта 2019 года 19:02
Эксперты Julius Baer повышают оценку акций растущих компаний на американском рынке с "нейтральной" до "выше рынка" и сохраняем "нейтральную" - для европейского рынка. Эти инструменты обычно показывают динамику выше средней в поздних фазах "бычьего" рынка, когда прибыли в целом оказываются под... читать дальше
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