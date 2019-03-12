ОПЕК+, геополитика и сезонный спрос "подогревают" нефтяные цены - БКС

"В начале недели нефтяные котировки продолжают демонстрировать рост - поддержку сырью оказывают как фундаментальные факторы, так и факторы новостного фона. Во вторник нефтяные цены не оставляют попыток фиксации на уровнях $67. Основным фактором, формирующим тренд роста в нефтяных ценах, остается сделка ОПЕК+. Сам факт того, что сделка исполняется экспортёрами-участниками, на наш взгляд, создает необходимые условиях для продолжения роста цен в перспективе ближайших месяцев. Помимо фундаментального поддерживающего воздействия на цены, эффект от ОПЕК+ также усиливается вербальными интервенциям, инициатором которых традиционного становятся саудиты. По последним заявлениям представителей Саудовской Аравии, королевство продолжит придерживаться достаточно агрессивной тактики снижения объёмом своей нефтедобычи -экспортёр обещает производить менее 10 млн барр. /сутки в апреле (при наличии квоты ОПЕК+ в 10,3 млн барр. /сутки). Также рынок осторожно наполняется пока что предварительной информацией об отношении участников-сделки к продлению пакта до конца этого года. Мы продолжаем полагать, что большинство экспортеров склоняются именно к продлению действия сделки, а в перспективе апреля-мая данные позиции будут высказывать более открыто, что также окажет определенную поддержку росту цен. Помимо масштабной поддержки ОПЕК+ и связанного со сделкой новостного фона, позитивный импульсов в нефтяные котировки исходит и из Венесуэлы. После диверсионного "блэкаута" существенная часть производственных мощностей остается обесточенной. На этом фоне рынок начинает рассматривать очередную волну спада венесуэльской нефтедобычи. Заметим, что влияние данного дискретного фактора на цены может иметь несколько ограниченный формат - физические объемы экспортных постановок нефти из Венесуэлы уже сейчас находятся под существенным давлением из-за американских санкций. Таким образом, пониженный уровень поставок из боливарианской республики частично может быть уже заложен в текущие котировки нефтяного актива. Считаем, что набор позитивных факторов в виде действия ОПЕК+, геополитики, сезонного роста спроса на нефть может позволить нефтяным ценам продолжить свой рост. На переспективу этой недели ожидаемый диапазон движения составляет $66,4-68. В перспективе ближайшего месяца мы видим немалую вероятность роста цен до уровней $70", - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.