В ближайшее время сложно ожидать от рубля серьёзных попыток ослабления - "Открытие Брокер"

"Рубль укреплялся против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4410 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,85%, недельная - до 7,88%, а месячная - до 8,21%. Цена нефти находится на комфортном уровне, мировая экономика получает сигналы о новых стимулах от ведущих центральных банков, соглашение между США и Китаем продолжает продвигаться к моменту заключения, а тема санкционных ограничений пока отошла на второй план. В среду Минфин проведёт очередные аукционы ОФЗ, которые пользуются повышенным спросом в последнее время. Более того, за февраль нерезиденты купили бумаги на 46 млрд рублей. Возможно, что опасения по поводу запретов на покупку новых выпусков заставляют иностранных инвесторов проявлять повышенную активность, пока есть возможность приобрести высокодоходные инструменты. Поэтому в ближайшее время сложно ожидать от рубля серьёзных попыток ослабления", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.