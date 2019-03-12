На рынке акций сохраняется неопределенность - УК "Райффайзен Капитал"

"На российском рынке акций сохраняется неопределенность: индекс МосБиржи движется в "боковике", с начала марта снизился на 0,3% и сегодня торгуется у отметки 2468 пунктов. На настроения инвесторов продолжает давить вопросу о санкциях: с одной стороны, американские законодатели пока не спешат возвращаться к законопроекту, но он не снимается, и все ждут свежей информации по этому поводу. Несмотря на то, что многие российские компании объявляют о рекордных дивидендах, которые будут выплачиваться в этом году, до сезона отсечек ещё далеко, а новостной фон остается нейтрально негативным, что сдерживает покупки. В то же время на облигационном рынке ситуация более спокойная - иностранные инвесторы продолжают покупать ОФЗ. Нефть марки Brent с начала марта продолжает торговаться в диапазоне $65-67 за баррель, сегодня, однако, превысив отметку в $67. В текущей ситуации мы по-прежнему считаем акции сырьевого и металлургического секторов наиболее интересными для инвестиций с горизонтом на ближайшие 12 месяцев, кроме того, эти бумаги будут защитными на случай ослабления рубля", - комментирует ситуацию начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Михаил Кузин.