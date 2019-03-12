С прицелом на 1-3 месяца наш взгляд на рубль остаётся негативным - ГК "ФИНАМ"

"Рубль в паре с долларом с открытия укрепился на 0,4%, до 65.8. С прицелом на 1-3 месяца наш взгляд на рубль остаётся негативным. До лета мы запросто можем увидеть уровни 68-70 рублей за доллар", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.