Нефть продолжает уверенно расти - БКС

"Котировки Brent торгуются вблизи отметки $67,2, прибавляя 0,9%. Росту нефтяных цен способствуют усиление нисходящей динамики доллара, а также политическая нестабильность в Венесуэле, грозящая продолжением сокращения поставок нефти из страны. Кроме того, повлиять на динамику нефтяных котировок могут данные по запасам и добыче. Сегодня в 23:30 мск выходит отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 мск выйдут данные Минэнерго США. Ожидается увеличение запасов нефти на 2,9 млн барр. и суммарное снижение запасов нефтепродуктов на 4,5 млн барр." - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.