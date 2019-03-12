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12 марта 2019 года 15:06
Безыдейный узкий "боковик" на рынке акций может стремительно разжаться - БКС
Во вторник российский рынок акций открылся в небольшом "минусе", однако ближе к обеду участники торгов перешли к аккуратным покупкам, развернув направление движения индекса МосБиржи в сторону зоны 2480-2490 пунктов, констатирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Внешний фон сегодня преимущественно позитивен для отечественного рынка. "Ложкой дегтя", охлаждающей интерес покупателей, выступает новый виток санкционной риторики США в отношении РФ - Госдеп обвинил "Роснефть" в закупках нефти у находящейся под санкциями Штатов венесуэльской PDVSA. С одной стороны, инвесторов эта вербальная интервенция впечатлила не сильно - динамика акций "Роснефти" лишь немного "хуже рынка". С другой стороны, этот сигнал в целом снижает активность покупателей. Тем не менее, свежего внешнего позитива достаточно, чтобы российские активы присоединились к общей повышательной тенденции. Азиатские биржевые площадки закрылись в уверенном "плюсе": Nikkei (+1,79%), Hang Seng (+1,51%), Shanghai Composite (+1,1%). Европейские индексы движутся разнонаправленно, американские фьючерсы консолидируются после резкого "взлета" индексов накануне. Статистика по розничным продажам в США в январе (+0,2% м/м) перекрыла собой пятничные негативные данные по рынку труда (20 тыс. рабочих мест вместо ожидаемых 180 тыс.). Также оптимизма фондовым "быкам" придал глава ФРС США Джером Пауэлл, который накануне заявил в телеинтервью, что для причин для изменений базовой процентной ставки в обозримой перспективе не видит. В то же время несколько неожиданно пришли хорошие новости из Европы -Терезе Мэй удалось согласовать дополнительное соглашение с Еврокомиссией касательно будущего ирландской границы после Brexit. Британский парламент сегодня проведет голосование по новому варианту выхода из ЕС, предложенному главой правительства. Если вариант будет отклонен, что высоковероятно, на следующий день парламентарии решат, быть ли "жесткому" Brexit. Последний сценарий маловероятен. Следовательно, скорее всего, в четверг парламент проголосует за перенос "дедлайна" c 29 марта на более поздний срок. Наиболее позитивным для рынков и для евро будет сценарий с переносом "дедлайна" до конца текущего года. При этом несколько настораживает затишье со стороны переговорного процесса по торговому соглашению между США и КНР. Поддержку российским активам оказывает нефть, для которой в обозримой перспективе складывается довольно позитивная конъюнктура. В США наблюдается снижение буровой активности, страны ОПЕК прилежно исполняют соглашение о сокращении добычи. Кризис в Венесуэле также подогревает котировки - "блэкауты" приводят к дополнительному снижению производства "черного золота". Кроме того, по последней информации, Саудовская Аравия в апреле поставит на 0,6 млн б/с меньше нефти, чем запрошенные зарубежными покупателями объемы (7,6 млн б/с). Сегодня поздним вечером ожидаются показатели о запасах нефти в США от API, завтра от Минэнерго. Повлиять на настроения нефтяного рынка могут ежемесячные отчеты ОПЕК (четверг) и МЭА (в пятницу). В условиях нарастающих санкционных рисков и высокой лабильности глобального "риск-аппетита" дорогая нефть остается для российского рынка одним из ключевых факторов поддержки. "Повысившаяся в последние недели резистентность основных индексов РФ к санкционной риторике вызывает определенные опасения. Краткосрочно, пока по-настоящему сильных отрицательных драйверов нет, актуален прогноз "боковой" консолидации в диапазоне 2450-2500 по индексу МосБиржи, не исключены даже "проколы" этого коридора в верхнем направлении. Однако в случае появления резкого негатива в инфополе мы прогнозируем существенный риск стремительного безоткатного понижательного движения российских индексов", - заключает специалист "БКС Премьер".
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