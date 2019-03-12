Пара USD/RUB до конца марта останется в диапазоне 65-66,5 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

"Сегодня рубль вместе с большинством других валют развивающихся стран укрепляется к доллару, торгуясь в районе

65,7 руб./$. Ожидаем, что увеличение покупок валюты ЦБ РФ для Минфина в рамках бюджетного правила в марте при прочих равных

не окажет существенного давления на рубль. Санкционная угроза висит над Россией как Дамоклов меч, однако в отсутствие новых

деталей по этой теме мы не видим факторов в пользу значительного ослабления российской валюты в марте. Ожидаем, что пара USD/RUB

будет торговаться в диапазоне 65-66,5 руб./$", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".