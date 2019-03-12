Во вторник пара доллар/рубль вновь оказалась ниже 66 руб. - ИК "Велес Капитал"

"Во вторник пара доллар/рубль вновь оказалась ниже 66 руб.: к началу второй половины дня рубль прибавлял 0,3% в паре с долларом, укрепляясь наряду с большинством валют на развивающихся рынках. Впрочем, в паре евро/рубль наблюдался паритет из-за укрепления единой европейской валюты на forex. На межбанковском рынке накануне сохранялся спрос на рублевую ликвидность со стороны отдельных участников. Так, индикативная ставка MosPrime o/n остается почти на 15 бп выше ключевой ставки ЦБ, а на аукционах РЕПО Федерального казначейства банки в общей сложности привлекли в понедельник 101 млрд руб., хотя еще перед выходными объем привлечения сократился до минимальных отметок. Сегодня на традиционном недельном депозитном аукционе ЦБ выставил лимит в размере 2,15 трлн руб. С учетом сохраняющихся потребностей отдельных банков в ликвидности, объем размещения на депозитном аукционе вряд ли превысит значение предыдущей недели (1,8 трлн руб.). Мы не отменяем новых попыток доллара закрепиться выше 66 руб., однако пока американская валюта встречает серьезное сопротивление вблизи данного уровня, переломить которое, судя по всему, помогут лишь факторы геополитического характера, однако пока "санкционный фон" остается нетральным", - указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.