Вероятное замедление роста мировой экономики создаёт риски для устойчивости спроса на энергоресурсы - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть продолжают расти, следуя динамике вчерашнего дня. Поддержку котировкам оказывают повышенный интерес участников рынка к рисковым активам и позитивные ожидания игроков в отношении баланса спроса и предложения сырья на мировом рынке нефти. Накануне саудовская сторона заявила о готовности сократить добычу нефти ниже 10 mbd к апрелю текущего года. Такой темп сокращения добычи сырья в Саудовской Аравии является более сильным, чем того требуют обязательства страны по снижению добычи в рамках сделки ОПЕК+. Поддержку нефтяным контрактам также оказывает информация о приостановке добычи нефти в Венесуэле из-за проблем с электроснабжением в стране. Кроме того, игроки, вероятно, ожидают, что ближайший отчет ОПЕК, публикация которого запланирована на четверг, укажет на эффективность заключенной в декабре сделки ОПЕК+. Таким образом, Brent в моменте достигает отметок 66.8/bbl, WTI - $57/bbl. Тем не менее, отметим, что добыча нефти в США по-прежнему находится на исторических максимумах, что несколько сдерживает оптимизм на нефтяном рынке. Более того, вероятное замедление роста мировой экономики создаёт риски для устойчивости спроса на энергоресурсы. Этот фактор также не позволяет ценам на нефть продемонстрировать более заметный рост. Краткосрочные ориентиры на Brent $66-$68/bbl", - комментируют ситуацию на рынке нефти в "Нордеа Банке".