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Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятное замедление роста мировой экономики создаёт риски для устойчивости спроса на энергоресурсы - "Нордеа Банк"
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12 марта 2019 года 13:16
Вероятное замедление роста мировой экономики создаёт риски для устойчивости спроса на энергоресурсы - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть продолжают расти, следуя динамике вчерашнего дня. Поддержку котировкам оказывают повышенный интерес участников рынка к рисковым активам и позитивные ожидания игроков в отношении баланса спроса и предложения сырья на мировом рынке нефти. Накануне саудовская сторона заявила о готовности сократить добычу нефти ниже 10 mbd к апрелю текущего года. Такой темп сокращения добычи сырья в Саудовской Аравии является более сильным, чем того требуют обязательства страны по снижению добычи в рамках сделки ОПЕК+. Поддержку нефтяным контрактам также оказывает информация о приостановке добычи нефти в Венесуэле из-за проблем с электроснабжением в стране. Кроме того, игроки, вероятно, ожидают, что ближайший отчет ОПЕК, публикация которого запланирована на четверг, укажет на эффективность заключенной в декабре сделки ОПЕК+. Таким образом, Brent в моменте достигает отметок 66.8/bbl, WTI - $57/bbl. Тем не менее, отметим, что добыча нефти в США по-прежнему находится на исторических максимумах, что несколько сдерживает оптимизм на нефтяном рынке. Более того, вероятное замедление роста мировой экономики создаёт риски для устойчивости спроса на энергоресурсы. Этот фактор также не позволяет ценам на нефть продемонстрировать более заметный рост. Краткосрочные ориентиры на Brent $66-$68/bbl", - комментируют ситуацию на рынке нефти в "Нордеа Банке".
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12 марта 2019 года 18:40
Начало года традиционно является сложным периодом для рынка металлов из-за отсутствия нормальной статистики из Китая, что связано с празднованием в стране Нового года, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Усреднение данных за январь и февраль позволяет получить... читать дальше
.12 марта 2019 года 17:23
"Более высокорисковые сегменты рынка облигаций столкнулись с коррекцией после сильного начала года, - отмечают эксперты Julius Baer Маркус Алленшпах и Алехандро Хардзиеж. - Динамические показатели подтверждают переход инвесторов в более высокодоходные сегменты после смены риторики ФРС США в... читать дальше
.12 марта 2019 года 16:52
"В начале недели нефтяные котировки продолжают демонстрировать рост - поддержку сырью оказывают как фундаментальные факторы, так и факторы новостного фона. Во вторник нефтяные цены не оставляют попыток фиксации на уровнях $67. Основным фактором, формирующим тренд роста в нефтяных ценах, остается... читать дальше
.12 марта 2019 года 15:30
"Котировки Brent торгуются вблизи отметки $67,2, прибавляя 0,9%. Росту нефтяных цен способствуют усиление нисходящей динамики доллара, а также политическая нестабильность в Венесуэле, грозящая продолжением сокращения поставок нефти из страны. Кроме того, повлиять на динамику нефтяных котировок... читать дальше
.12 марта 2019 года 11:03
"В понедельник нефтяные бенчмарки подросли на фоне эскалации напряженности в Венесуэле, а также стартовавшей конференции участников мирового нефтяного и энергетического бизнеса CERAWeek в Хьюстоне, США. Кризис в Венесуэле воспринимается участниками нефтяного рынка неоднозначно. С одной стороны,... читать дальше
.12 марта 2019 года 10:46
"Нефть продолжила дорожать. В Bank of America ML полагают, что экономические проблемы не станут препятствием к тому, чтобы Brent в среднем стоила $70 за баррель в текущем году. WTI продолжит отставать и будет в среднем стоить $59 за баррель. Фактором поддержки нефти остаётся Венесуэла, которая... читать дальше
.12 марта 2019 года 10:24
Новых признаков замедления американской экономики оказалось недостаточно для укрепления позиций евро - Росбанк
Начало недели выдалось ожидаемо удачным для валют развивающихся стран в силу публикации крайне слабой статистики по рынку труда США в пятницу, отмечают эксперты Росбанка. Российский рубль показал второй наилучший результат (USD/RUB 65.9, -0.6%) после южноафриканского рэнда (USD/ZAR 14.3, -0.7%).... читать дальше
.12 марта 2019 года 10:14
"Нефть подошла вплотную к 67 долларам/баррель. Из новостей можно отметить комментарии Саудовской Аравии о планируемой добычи в апреле ниже 10 млн барр./день, то есть поставки на экспорт будут и того меньше (порядка 7 млн барр./день), что (с учетом сильно тормозящей добычи в Венесуэле) создаст... читать дальше
.12 марта 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили ростом волатильную сессию в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.11 марта 2019 года 19:02
Эксперты Julius Baer повышают оценку акций растущих компаний на американском рынке с "нейтральной" до "выше рынка" и сохраняем "нейтральную" - для европейского рынка. Эти инструменты обычно показывают динамику выше средней в поздних фазах "бычьего" рынка, когда прибыли в целом оказываются под... читать дальше
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