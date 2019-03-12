Подтверждаем наш позитивный взгляд на Polymetal - Альфа-банк

Polymetal вчера представил финансовые результаты за 2018 г. Компания выполнила производственный прогноз, отмечают специалисты Альфа-банка; расходы за полный год оказались ниже запланированного уровня. Восстановление цен на золото в сочетании с благоприятной динамикой расходов поддержали отчетность за 2018 г. Компания объявила о выплате финальных дивидендов в размере $0,31 на акцию при дивидендной доходности 4,2% на годовой основе.

Выручка за 2018 г. составила $1,8 млрд, что соответствует консенсус-прогнозу и почти на 4% выше в годовом сопоставлении. Рост, главным образом, обусловлен ростом объемов продаж золота и серебра.

EBITDA выросла на 5% г/г до $780 млн. Денежные затраты группы снизились на 1% до $649 на унцию золотого эквивалента, а совокупные денежные затраты снизились на 4% г/г до $861 на унцию золотого эквивалента. В 2019 г. денежные затраты должны составить $600-650 на унцию золотого эквивалента, совокупные денежные затраты - в среднем $800-850 на унцию золотого эквивалента. Снижение затрат ожидается на фоне выхода на полную мощность проекта Кызыл и продажи более затратных Капана и Охотска.

Чистая прибыль не изменилась г/г и составила $355 млн.

Капиталовложения за 2018 г. составили $344 млн, что ниже первоначального прогноза $400 млн.

Чистый долг вырос на 7% до $1,5 млрд на фоне роста инвестиций в Амурский ГОК и запуска проекта Кызыл. Отношение чистого долга к EBITDA сохраняется на уровне ниже 2x. Компания ожидает, что чистый долг/EBITDA снизится до 1,5x к 2020 г. СДП за 2018 г. оказался на 23% выше г/г и составил $176 млн и, как ожидается, сохранится сильным.

Компания подтвердила свой текущий производственный прогноз на уровне 1,55 млн унций и 1,6 млн унций золотого эквивалента на 2019 г. и 2020 г. соответственно. Компания прогнозирует рост производства на 18% к 2023 г. до 1 850 тыс. унций золотого эквивалента.

Polymetal объявил о выплате финальных дивидендов в размере $0,31 на акцию (примерно $146 млн). Совокупные дивиденды за 2018 г. составят $0,48 на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 4,2% при текущей цене акции и объеме выплат на уровне 63% чистой прибыли или $223 млн. Дата закрытия реестра назначена на 10 мая 2019 г.

"Полиметалл продолжает демонстрировать отличную операционную эффективность и успешность в реализации проектов. Инвестиционную привлекательность компании сейчас поддерживает сохраняющийся позитивный тренд на рынке золота и ее планы по расширению производства на среднесрочном временном горизонте. Мы считаем, что финансовые результаты за 2018 г. "НЕЙТРАЛЬНЫ" для акций компании. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на Polymetal", - указывают в Альфа-банке.