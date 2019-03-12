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12 марта 2019 года 11:41
По ОФЗ инвесторы находятся в ожидании аукционов Минфина - Уралсиб
"Несмотря на позитивный настрой на российском валютном рынке, динамика ОФЗ вчера была крайне вялой. Объем сделок едва достиг 5 млрд руб., цены практически не изменились. Вероятно, инвесторы находятся в ожидании аукционов Минфина, на которых сейчас практически гарантированно можно получить премию до 5 б.п. ко вторичному рынку. В эту среду мы ждем предложения "бенчмарков": пятилетних ОФЗ 26223 и десятилетних ОФЗ 26224. Интересную статистику вчера представил ЦБ в обзоре рисков финансовой стабильности. Согласно данным регулятора, в феврале, когда был опубликован новый законопроект о санкциях в отношении РФ, нерезиденты нарастили свои вложения в рублевые госбумаги – их доля повысилась с 24,4% до 25,5% (статистика НРД). При этом иностранные инвесторы заметно расширили свое присутствие на первичном рынке и увеличили покупки на аукционах Минифна с 30 млрд руб. в январе до 54 млрд руб. в феврале. Напомним, что объем размещений в январе и феврале составил 77,6 млрд руб. и 167,5 млрд руб. соответственно", - отмечают в Уралсибе.
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12 марта 2019 года 18:40
Начало года традиционно является сложным периодом для рынка металлов из-за отсутствия нормальной статистики из Китая, что связано с празднованием в стране Нового года, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Усреднение данных за январь и февраль позволяет получить... читать дальше
.12 марта 2019 года 17:23
"Более высокорисковые сегменты рынка облигаций столкнулись с коррекцией после сильного начала года, - отмечают эксперты Julius Baer Маркус Алленшпах и Алехандро Хардзиеж. - Динамические показатели подтверждают переход инвесторов в более высокодоходные сегменты после смены риторики ФРС США в... читать дальше
.12 марта 2019 года 16:52
"В начале недели нефтяные котировки продолжают демонстрировать рост - поддержку сырью оказывают как фундаментальные факторы, так и факторы новостного фона. Во вторник нефтяные цены не оставляют попыток фиксации на уровнях $67. Основным фактором, формирующим тренд роста в нефтяных ценах, остается... читать дальше
.12 марта 2019 года 15:30
"Котировки Brent торгуются вблизи отметки $67,2, прибавляя 0,9%. Росту нефтяных цен способствуют усиление нисходящей динамики доллара, а также политическая нестабильность в Венесуэле, грозящая продолжением сокращения поставок нефти из страны. Кроме того, повлиять на динамику нефтяных котировок... читать дальше
.12 марта 2019 года 13:16
Вероятное замедление роста мировой экономики создаёт риски для устойчивости спроса на энергоресурсы - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть продолжают расти, следуя динамике вчерашнего дня. Поддержку котировкам оказывают повышенный интерес участников рынка к рисковым активам и позитивные ожидания игроков в отношении баланса спроса и предложения сырья на мировом рынке нефти. Накануне саудовская сторона заявила о... читать дальше
.12 марта 2019 года 11:03
"В понедельник нефтяные бенчмарки подросли на фоне эскалации напряженности в Венесуэле, а также стартовавшей конференции участников мирового нефтяного и энергетического бизнеса CERAWeek в Хьюстоне, США. Кризис в Венесуэле воспринимается участниками нефтяного рынка неоднозначно. С одной стороны,... читать дальше
.12 марта 2019 года 10:46
"Нефть продолжила дорожать. В Bank of America ML полагают, что экономические проблемы не станут препятствием к тому, чтобы Brent в среднем стоила $70 за баррель в текущем году. WTI продолжит отставать и будет в среднем стоить $59 за баррель. Фактором поддержки нефти остаётся Венесуэла, которая... читать дальше
.12 марта 2019 года 10:24
Новых признаков замедления американской экономики оказалось недостаточно для укрепления позиций евро - Росбанк
Начало недели выдалось ожидаемо удачным для валют развивающихся стран в силу публикации крайне слабой статистики по рынку труда США в пятницу, отмечают эксперты Росбанка. Российский рубль показал второй наилучший результат (USD/RUB 65.9, -0.6%) после южноафриканского рэнда (USD/ZAR 14.3, -0.7%).... читать дальше
.12 марта 2019 года 10:14
"Нефть подошла вплотную к 67 долларам/баррель. Из новостей можно отметить комментарии Саудовской Аравии о планируемой добычи в апреле ниже 10 млн барр./день, то есть поставки на экспорт будут и того меньше (порядка 7 млн барр./день), что (с учетом сильно тормозящей добычи в Венесуэле) создаст... читать дальше
.12 марта 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили ростом волатильную сессию в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
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