По ОФЗ инвесторы находятся в ожидании аукционов Минфина - Уралсиб

"Несмотря на позитивный настрой на российском валютном рынке, динамика ОФЗ вчера была крайне вялой. Объем сделок едва достиг 5 млрд руб., цены практически не изменились. Вероятно, инвесторы находятся в ожидании аукционов Минфина, на которых сейчас практически гарантированно можно получить премию до 5 б.п. ко вторичному рынку. В эту среду мы ждем предложения "бенчмарков": пятилетних ОФЗ 26223 и десятилетних ОФЗ 26224. Интересную статистику вчера представил ЦБ в обзоре рисков финансовой стабильности. Согласно данным регулятора, в феврале, когда был опубликован новый законопроект о санкциях в отношении РФ, нерезиденты нарастили свои вложения в рублевые госбумаги – их доля повысилась с 24,4% до 25,5% (статистика НРД). При этом иностранные инвесторы заметно расширили свое присутствие на первичном рынке и увеличили покупки на аукционах Минифна с 30 млрд руб. в январе до 54 млрд руб. в феврале. Напомним, что объем размещений в январе и феврале составил 77,6 млрд руб. и 167,5 млрд руб. соответственно", - отмечают в Уралсибе.