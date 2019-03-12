БКС открыл новую торговую идею "Лонг в акциях Газпрома"

(добавлен тест после 2-го абзаца)

"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в акциях "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщается в обзоре инвестбанка.

"Мы открываем торговую идею "Лонг в акциях "Газпрома" на фоне многочисленных триггеров и считаем текущие низкие ценовые уровни возможностью для покупок", - говорится в отчете.

Как отмечается в материалах "БКС Глобал Маркетс", запуск "Газпромом" до конца 2019 трубопроводов "Турецкий поток", "Северный поток 2" и "Сила Сибири" в совокупности позволит увеличить EBITDA компании на $6-7 млрд даже при сценарии M2M ("market to market", т.е. на основе текущих рыночных цен - прим. ИФ) на горизонте 2-3 лет, что, по мнению аналитиков, делает газового монополиста одной из самых стремительно развивающихся компаний в российском нефтегазовом секторе после 2019 года.

Кроме того, эксперты инвестбанка оценивают потенциал роста дивиденда компании как минимум в два раза на горизонте 2-3 лет. "При условии неизменного уровня среднесрочных капзатрат ($28 млрд, при этом менеджмент ожидает сокращения) и объемов/цен по M2M свободный денежный поток "Газпрома" превысит $15 млрд. Даже если половина будет изъята государством в форме НДПИ, оставшиеся средства смогут обеспечить дивдоходность около 15%, при этом компания уже сигнализирует о намерении наращивать дивиденды", - -пишут аналитики.