На текущей неделе рубль может продолжить укрепление - "Нордеа Банк"

"Российская валюта удачно начинает текущую неделю, укрепившись в понедельник на 0.7% и следуя общей траектории движения валют развивающихся стран. Рисковые активы накануне в целом находились в зеленой зоне, отыгрывая обещания главы ФРС продолжать политику сокращения баланса осторожно, не дестабилизируя рынки. Поддержку российской валюте также оказывает позитивная динамика на нефтяном рынке, где цены приблизились к отметке 67 долл./бар. С учетом в целом нейтрального внешнего фона на текущей неделе рубль может продолжить укрепление под воздействием внутренних факторов (аукционы по размещению ОФЗ в среду и старт налогового периода в пятницу). Отчет ОПЕК в четверг может дополнительно поддержать нефтяные котировки и, как следствие, рубль", - отмечают в "Нордеа Банке".