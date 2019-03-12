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12 марта 2019 года 12:12
На текущей неделе рубль может продолжить укрепление - "Нордеа Банк"
"Российская валюта удачно начинает текущую неделю, укрепившись в понедельник на 0.7% и следуя общей траектории движения валют развивающихся стран. Рисковые активы накануне в целом находились в зеленой зоне, отыгрывая обещания главы ФРС продолжать политику сокращения баланса осторожно, не дестабилизируя рынки. Поддержку российской валюте также оказывает позитивная динамика на нефтяном рынке, где цены приблизились к отметке 67 долл./бар. С учетом в целом нейтрального внешнего фона на текущей неделе рубль может продолжить укрепление под воздействием внутренних факторов (аукционы по размещению ОФЗ в среду и старт налогового периода в пятницу). Отчет ОПЕК в четверг может дополнительно поддержать нефтяные котировки и, как следствие, рубль", - отмечают в "Нордеа Банке".
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12 марта 2019 года 18:40
Начало года традиционно является сложным периодом для рынка металлов из-за отсутствия нормальной статистики из Китая, что связано с празднованием в стране Нового года, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Усреднение данных за январь и февраль позволяет получить... читать дальше
.12 марта 2019 года 17:23
"Более высокорисковые сегменты рынка облигаций столкнулись с коррекцией после сильного начала года, - отмечают эксперты Julius Baer Маркус Алленшпах и Алехандро Хардзиеж. - Динамические показатели подтверждают переход инвесторов в более высокодоходные сегменты после смены риторики ФРС США в... читать дальше
.12 марта 2019 года 16:52
"В начале недели нефтяные котировки продолжают демонстрировать рост - поддержку сырью оказывают как фундаментальные факторы, так и факторы новостного фона. Во вторник нефтяные цены не оставляют попыток фиксации на уровнях $67. Основным фактором, формирующим тренд роста в нефтяных ценах, остается... читать дальше
.12 марта 2019 года 15:30
"Котировки Brent торгуются вблизи отметки $67,2, прибавляя 0,9%. Росту нефтяных цен способствуют усиление нисходящей динамики доллара, а также политическая нестабильность в Венесуэле, грозящая продолжением сокращения поставок нефти из страны. Кроме того, повлиять на динамику нефтяных котировок... читать дальше
.12 марта 2019 года 13:16
Вероятное замедление роста мировой экономики создаёт риски для устойчивости спроса на энергоресурсы - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть продолжают расти, следуя динамике вчерашнего дня. Поддержку котировкам оказывают повышенный интерес участников рынка к рисковым активам и позитивные ожидания игроков в отношении баланса спроса и предложения сырья на мировом рынке нефти. Накануне саудовская сторона заявила о... читать дальше
.12 марта 2019 года 11:03
"В понедельник нефтяные бенчмарки подросли на фоне эскалации напряженности в Венесуэле, а также стартовавшей конференции участников мирового нефтяного и энергетического бизнеса CERAWeek в Хьюстоне, США. Кризис в Венесуэле воспринимается участниками нефтяного рынка неоднозначно. С одной стороны,... читать дальше
.12 марта 2019 года 10:46
"Нефть продолжила дорожать. В Bank of America ML полагают, что экономические проблемы не станут препятствием к тому, чтобы Brent в среднем стоила $70 за баррель в текущем году. WTI продолжит отставать и будет в среднем стоить $59 за баррель. Фактором поддержки нефти остаётся Венесуэла, которая... читать дальше
.12 марта 2019 года 10:24
Новых признаков замедления американской экономики оказалось недостаточно для укрепления позиций евро - Росбанк
Начало недели выдалось ожидаемо удачным для валют развивающихся стран в силу публикации крайне слабой статистики по рынку труда США в пятницу, отмечают эксперты Росбанка. Российский рубль показал второй наилучший результат (USD/RUB 65.9, -0.6%) после южноафриканского рэнда (USD/ZAR 14.3, -0.7%).... читать дальше
.12 марта 2019 года 10:14
"Нефть подошла вплотную к 67 долларам/баррель. Из новостей можно отметить комментарии Саудовской Аравии о планируемой добычи в апреле ниже 10 млн барр./день, то есть поставки на экспорт будут и того меньше (порядка 7 млн барр./день), что (с учетом сильно тормозящей добычи в Венесуэле) создаст... читать дальше
.12 марта 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили ростом волатильную сессию в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
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