У рубля сохраняется потенциал роста - РФПИ

"Сегодня рост рубля может продолжиться, учитывая благоприятный внешний фон. Успех голосования по Brexit также способен продлить волну позитива. Если же предложения Терезы Мэй вновь не получат поддержки парламента, то негатив для рубля может быть менее выраженным, чем для других валют. Поэтому по-прежнему считаем, что следующей краткосрочной целью для рубля может выступать 65,50/USD. Косвенным свидетельством сохранения потенциала для умеренного роста рубля, с нашей точки зрения, является и факт уверенного повышения рублевой цены на нефть до максимальных отметок с середины ноября 2018 года", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.