БКС открыл новую торговую идею "Лонг в акциях Газпрома"

"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в акциях "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщается в обзоре инвестбанка. "Мы открываем торговую идею "Лонг в акциях "Газпрома" на фоне многочисленных триггеров и считаем текущие низкие ценовые уровни возможностью для покупок", - говорится в отчете.

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