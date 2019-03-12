"Полюс" - ослабление рубля повышает доходность - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "Полюс" - крупнейшего производителя золота в России и одной из десяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний. Благодаря росту объема производства и благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке золота, а также ослаблению рубля, рекомендация по бумагам эмитента повышается до "Покупать", со среднесрочным потенциалом роста 22,4%.

Скорректированный показатель EBITDA в годовом сопоставлении вырос на 9,6%, составив $1 865 млн на фоне повышения объема реализации продукции и снижения общих денежных затрат. Последнему, в частности, способствовало ослабление курса рубля в 2018 году. Чистая прибыль компании по МСФО сократилась год к году на 61,8% - до $474 млн. Скорректированная на влияние курсовых разниц чистая прибыль за период в годовом сопоставлении выросла на 30,6%, достигнув $1 326 млн.

Капитальные затраты снизились на 8%, до $736 млн. Чистый операционный денежный поток увеличился на 13%, составив $1 464 млн. Чистый долг на конец отчетного периода изменился относительно прошлого года незначительно, и составил $3 086 млн. Соотношение долга к скорректированной EBITDA составило х1,7.

Дивидендная политика ПАО "Полюс" предполагает выплату дивидендов на полугодовой основе в сумме, равной 30% от показателя EBITDA, при условии, что соотношение чистый долг/скорректированный показатель EBITDA за последние 12 месяцев составляет менее х2,5. В отношении 2017 и 2018 годов установлено, что на дивиденды должно направляться не менее $550 млн.

За период 2013-2015 годов дивиденды не выплачивались. За 2016 акционеры получили по 152,41 рубля на акцию, за 2017 год - по 147,12 рублей на акцию. По итогам первого полугодия 2018 года "Полюс" выплатил промежуточные дивиденды в размере 131,11 рубля на акцию. Итоговые дивиденды за прошлый год еще не объявлялись.

"Рассчитанная нами справедливая стоимость ПАО "Полюс" составила $12 772 млн, $95,6 или 6 292 руб. за акцию по курсу на дату оценки. Таким образом, наша новая оценка предполагает потенциала роста стоимости акций от текущих уровней порядка 20%, в связи с чем мы повышаем рекомендацию по этим ценным бумагам с "Держать" до "Покупать"", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев.