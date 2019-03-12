.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Полюс" - ослабление рубля повышает доходность - ГК "ФИНАМ"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 марта 2019 года 11:18
"Полюс" - ослабление рубля повышает доходность - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "Полюс" - крупнейшего производителя золота в России и одной из десяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний. Благодаря росту объема производства и благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке золота, а также ослаблению рубля, рекомендация по бумагам эмитента повышается до "Покупать", со среднесрочным потенциалом роста 22,4%. Скорректированный показатель EBITDA в годовом сопоставлении вырос на 9,6%, составив $1 865 млн на фоне повышения объема реализации продукции и снижения общих денежных затрат. Последнему, в частности, способствовало ослабление курса рубля в 2018 году. Чистая прибыль компании по МСФО сократилась год к году на 61,8% - до $474 млн. Скорректированная на влияние курсовых разниц чистая прибыль за период в годовом сопоставлении выросла на 30,6%, достигнув $1 326 млн. Капитальные затраты снизились на 8%, до $736 млн. Чистый операционный денежный поток увеличился на 13%, составив $1 464 млн. Чистый долг на конец отчетного периода изменился относительно прошлого года незначительно, и составил $3 086 млн. Соотношение долга к скорректированной EBITDA составило х1,7. Дивидендная политика ПАО "Полюс" предполагает выплату дивидендов на полугодовой основе в сумме, равной 30% от показателя EBITDA, при условии, что соотношение чистый долг/скорректированный показатель EBITDA за последние 12 месяцев составляет менее х2,5. В отношении 2017 и 2018 годов установлено, что на дивиденды должно направляться не менее $550 млн. За период 2013-2015 годов дивиденды не выплачивались. За 2016 акционеры получили по 152,41 рубля на акцию, за 2017 год - по 147,12 рублей на акцию. По итогам первого полугодия 2018 года "Полюс" выплатил промежуточные дивиденды в размере 131,11 рубля на акцию. Итоговые дивиденды за прошлый год еще не объявлялись. "Рассчитанная нами справедливая стоимость ПАО "Полюс" составила $12 772 млн, $95,6 или 6 292 руб. за акцию по курсу на дату оценки. Таким образом, наша новая оценка предполагает потенциала роста стоимости акций от текущих уровней порядка 20%, в связи с чем мы повышаем рекомендацию по этим ценным бумагам с "Держать" до "Покупать"", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев.
.
Компании упоминаемые в новости: Полюс
.
12 марта 2019 года 18:40
Начало года традиционно является сложным периодом для рынка металлов из-за отсутствия нормальной статистики из Китая, что связано с празднованием в стране Нового года, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Усреднение данных за январь и февраль позволяет получить... читать дальше
.12 марта 2019 года 17:23
"Более высокорисковые сегменты рынка облигаций столкнулись с коррекцией после сильного начала года, - отмечают эксперты Julius Baer Маркус Алленшпах и Алехандро Хардзиеж. - Динамические показатели подтверждают переход инвесторов в более высокодоходные сегменты после смены риторики ФРС США в... читать дальше
.12 марта 2019 года 16:52
"В начале недели нефтяные котировки продолжают демонстрировать рост - поддержку сырью оказывают как фундаментальные факторы, так и факторы новостного фона. Во вторник нефтяные цены не оставляют попыток фиксации на уровнях $67. Основным фактором, формирующим тренд роста в нефтяных ценах, остается... читать дальше
.12 марта 2019 года 15:30
"Котировки Brent торгуются вблизи отметки $67,2, прибавляя 0,9%. Росту нефтяных цен способствуют усиление нисходящей динамики доллара, а также политическая нестабильность в Венесуэле, грозящая продолжением сокращения поставок нефти из страны. Кроме того, повлиять на динамику нефтяных котировок... читать дальше
.12 марта 2019 года 13:16
Вероятное замедление роста мировой экономики создаёт риски для устойчивости спроса на энергоресурсы - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть продолжают расти, следуя динамике вчерашнего дня. Поддержку котировкам оказывают повышенный интерес участников рынка к рисковым активам и позитивные ожидания игроков в отношении баланса спроса и предложения сырья на мировом рынке нефти. Накануне саудовская сторона заявила о... читать дальше
.12 марта 2019 года 11:03
"В понедельник нефтяные бенчмарки подросли на фоне эскалации напряженности в Венесуэле, а также стартовавшей конференции участников мирового нефтяного и энергетического бизнеса CERAWeek в Хьюстоне, США. Кризис в Венесуэле воспринимается участниками нефтяного рынка неоднозначно. С одной стороны,... читать дальше
.12 марта 2019 года 10:46
"Нефть продолжила дорожать. В Bank of America ML полагают, что экономические проблемы не станут препятствием к тому, чтобы Brent в среднем стоила $70 за баррель в текущем году. WTI продолжит отставать и будет в среднем стоить $59 за баррель. Фактором поддержки нефти остаётся Венесуэла, которая... читать дальше
.12 марта 2019 года 10:24
Новых признаков замедления американской экономики оказалось недостаточно для укрепления позиций евро - Росбанк
Начало недели выдалось ожидаемо удачным для валют развивающихся стран в силу публикации крайне слабой статистики по рынку труда США в пятницу, отмечают эксперты Росбанка. Российский рубль показал второй наилучший результат (USD/RUB 65.9, -0.6%) после южноафриканского рэнда (USD/ZAR 14.3, -0.7%).... читать дальше
.12 марта 2019 года 10:14
"Нефть подошла вплотную к 67 долларам/баррель. Из новостей можно отметить комментарии Саудовской Аравии о планируемой добычи в апреле ниже 10 млн барр./день, то есть поставки на экспорт будут и того меньше (порядка 7 млн барр./день), что (с учетом сильно тормозящей добычи в Венесуэле) создаст... читать дальше
.12 марта 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили ростом волатильную сессию в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.