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07 марта 2019 года 17:50
Атон снизил рейтинг GDR Норникеля до "на уровне рынка" в связи с ростом котировок
(добавлены 4-6-й абзацы) Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила рейтинг глобальных депозитарных расписок (GDR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с "выше рынка" до "на уровне рынка" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре аналитиков ИК Андрея Лобазова и Ангелины Глазовой. Прогнозная стоимость этих ценных бумаг, рассчитанная экспертами, была повышена с $23 до $23,5 за штуку. "GDR "Норникеля" подорожали на 35% с октября 2018 года, почти достигнув нашей прогнозной цены. Мы не видим существенных катализаторов для дальнейшего роста котировок в ближайшее время, потому понижаем их рейтинг до "на уровне рынка", - говорится в обзоре. Цены на палладий взлетели с $900 до $1500 за унцию всего за девять месяцев, и вслед за ними устремились котировки GDR "Норильского никеля", рост которых в последние несколько месяцев бьет рекорды. Между тем аналитики отмечают, что ралли в палладии не бесконечно. "Скачок цен на палладий напоминает не только о биткоинах, но и о цене самого металла в 2000 году, которая после ралли потеряла 70% всего за три квартала. Кроме того, в 2013-17 годах дефицит на рынке палладия достиг 3,6 млн унций, но средний темп роста цен составил лишь 10% против 85% в IV квартала 2018 года и I квартале 2019 года", - говорится в обзоре. При этом эксперты обращают внимание инвесторов на существующие риски для своих прогнозов, которые заключаются в том, что сохранение дефицита палладия может поспособствовать дальнейшему росту цен, что, скорее всего, подстегнет котировки GDR "Норникеля". С другой стороны, существенное изменение структуры акционеров (а именно, возможная покупка "Интерросом" доли "РусАла" (MOEX: RUALR)) может отрицательно отразиться на дивидендах и стимулировать более агрессивный рост капзатрат. Кроме того, цены на металлы определяются ситуацией в Китае, и отсутствие торгового соглашения между США и Китаем, как и продолжающееся замедление китайской экономики, будут оказывать на них давление. И, наконец, нельзя полностью исключить риск введения новых санкций США в отношении России. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $22,43 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать" ("на уровне рынка"). Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $22,09 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
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