Рынок акций, скорее всего, завершит четверг в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Отечественный рынок акций, скорее всего, завершит день в "минусе". Ухудшение прогнозов по европейским сырьевым компаниям также предполагает более сложный рынок в ближайшие кварталы для российских корпораций сектора базовых материалов. Доходность отечественного рынка достаточно высокая, чтобы консолидация продолжилась в диапазоне 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.