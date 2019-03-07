В целом ожидаем закрытия индекса МосБиржи с отклонением в пределах 0,5% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"

"В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался в средней части своего внутридневного диапазона. Таким образом, в нем сформировалась нейтральная краткосрочная техническая картина. До конца дня локальному рынку акций еще предстоит отыграть вечернюю публикацию еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США. В целом же мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от текущего уровня с умеренным отклонением в пределах 0,5% по итогам дня", - отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.