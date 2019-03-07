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07 марта 2019 года 16:29
БКС начал анализировать сектор недвижимости РФ, в фаворитах ЛСР
(добавлены текст после 4-го абзаца и таблица) "БКС Глобал Маркетс" начал анализ сектора недвижимости РФ. Как сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян, для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) и Etalon была дана рекомендация "покупать", а для акций "ГК ПИК" (MOEX: PIKK) - "держать". В фаворитах - GDR "Группы ЛСР", так как, по мнению эксперта, эти бумаги выглядит более выигрышно, чем остальные бумаги в секторе, на краткосрочную перспективу, поскольку продажи "ЗИЛАРТ" (20% рыночной стоимости портфеля) начали демонстрировать сильную динамику. "Мы ожидаем, что публичные девелоперы покажут сильные результаты за 2018 год и 2019 год за счет уверенной динамики операционных показателей и эффекта от перехода на новые стандарты отчетности. Также отметим позитивные перспективы по дивидендам за 2018 год: ожидаемая дивидендная доходность ЛСР - 12%, Etalon - 10%, "ГК ПИК" - 7%", - говорится в обзоре. После введения эскроу-счетов (начнется 1 июля) на смену предпродажам придет проектное финансирование. В результате девелоперы могут показать значительное увеличение оборотного капитала, рост долга и сокращение рентабельности, ожидает А.Егазарян. "Наш стресс-тест (полное введение эскроу с 2020 года) предполагает падение прибыли застройщиков на 20-40% при неизменных ценах, тогда как повышение цен на 15-25% позволило бы полностью компенсировать негатив. Критерии исключений пока не известны, но недавние комментарии властей предполагают возможность вывода из-под эскроу проектов, завершенных более чем на 30%. Постепенное введение эскроу позволит перенести рост издержек на покупателей - наиболее вероятный сценарий на среднесрочную перспективу", - говорится в обзоре. Кроме того, в нем отмечается, что эффект от повышения НДС на сектора будет краткосрочным, а ЦБ возобновит снижение ключевой ставки в конце 2019 года. Таким образом, по мнению эксперта, недавний рост ипотечных ставок (на 50-100 базисных пунктов), который она считает временным, не окажет существенного давления на спрос в будущем. Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США): Прогнозная цена ЛСР - 2,6 (текущая цена - 1,9), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Etalon - 2,9 (текущая цена - 2,1), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ПИК (цена в рублях) - 400,0 (текущая цена - 352,1), рекомендация - держать.
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Компании упоминаемые в новости: ПИК ГК, Группа ЛСР, Etalon Group
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