БКС начал анализировать сектор недвижимости РФ, в фаворитах ЛСР

"БКС Глобал Маркетс" начал анализ сектора недвижимости РФ.

Как сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян, для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) и Etalon была дана рекомендация "покупать", а для акций "ГК ПИК" (MOEX: PIKK) - "держать".

В фаворитах - GDR "Группы ЛСР", так как, по мнению эксперта, эти бумаги выглядит более выигрышно, чем остальные бумаги в сектора, на краткосрочную перспективу, поскольку продажи "ЗИЛАРТ" (20% рыночной стоимости портфеля) начали демонстрировать сильную динамику.

"Мы ожидаем, что публичные девелоперы покажут сильные результаты за 2018 год и 2019 год за счет уверенной динамики операционных показателей и эффекта от перехода на новые стандарты отчетности. Также отметим позитивные перспективы по дивидендам за 2018 год: ожидаемая дивидендная доходность ЛСР - 12%, Etalon - 10%, "ГК ПИК" - 7%", - говорится в обзоре.