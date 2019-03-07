Рубль отступает к евро и не может развить рост к доллару - FxPro

"В середине дня в четверг пара EUR/RUB находится на 74,69, прибавляя 11 копеек к закрытию среды. USD/RUB растет на 4 копейки, до 66,01. Усиление давления на глобальных рынках подстегивает к осторожности и покупателей рубля. При этом нефть прибавляет за сутки 1,6%, поднимаясь до 66,6 за баррель марки Brent. Таким образом, для инвесторов по-прежнему важнее ситуация на глобальных рынках, нежели средние по динамике движения котировок нашего основного сырья. Появляется все больше признаков того, что с текущих уровней ослабление дается рублю легче, чем рост. Инвесторы обращают внимание скорее на негативные факторы, чем на позитивные, поскольку сейчас котировки находятся вблизи верхней части торгового диапазона последних месяцев. Движение доллара к отметке 66 было встречено ростом торговых объемов по сравнению с днями, когда пара демонстрировала снижение, что является дополнительным аргументом в сторону дальнейшего роста USD/RUB. Теханализ подсказывает, что вплоть до уровней вблизи 67 (области консолидации января и разворота февраля) пара может не встретить серьезных препятствий на пути роста. Стоит также обратить внимание на укрепление доллара к валютам развитых стран. Как правило, инвесторы поначалу игнорируют этот тренд, но затем рост доллара воспринимается в качестве серьезного сдерживающего фактора для фондовых рынков и "больно бьет" по валютам развивающихся стран. Динамика глобальных рынков является в данном случае дополнительным поводом для беспокойства. Азиатские площадки увязли в коррекции после впечатляющего роста с начала года, а американские рынки в очередной раз отступают после неудачной попытки преодолеть сопротивление на 2800 по S&P500", - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич.