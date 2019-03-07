Для сохранения занятых позиций выше 66 руб. доллару потребуются факторы геополитического характера - ИК "Велес Капитал"

На внутреннем рынке доллар продолжает дежурить вблизи отметки 66 руб. Накануне американская валюта неоднократно тестировала указанную отметку, однако попытки закрепления на данном рубеже не увенчались успехом, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. В четверг днем отечественная валюта также успешно сдерживала доллар вблизи 66 руб., торгуясь в небольшом плюсе, хотя в парах с такими валютами EM, как например, турецкая лира и южноафриканский рэнд USD демонстрировал укрепление.

"Поддержку рублю продолжают оказывать цены на нефть, которые в четверг днем прибавляли порядка 0,8% (по марке Brent), а за последний месяц выросли более чем на 7%, - отмечает эксперт ИК "Велес Капитал". - Кроме того, в последние дни на внутреннем денежном рынке наблюдался повышенный спрос на рублевую ликвидность со стороны отдельных игроков, несмотря на комфортный период начала месяца, сопровождающийся притоком бюджетной ликвидности. Так, с начала марта отдельные банки предъявляли повышенный спрос на всех депозитных аукционах с плавающей ставкой Федерального казначейства и нарастили задолженность по операциям РЕПО, привлекли более 100 млрд руб. по операциям "валютный своп" с ЦБ (задолженность в подобном объеме по данному инструменту последний раз наблюдалась в декабре 2018 г.) и несколько увеличили объемы привлечения по РЕПО с фиксированной ставкой".

К утру четверга остатки ликвидности банков на корсчетах в ЦБ пополнились почти на 1 трлн руб. за счет возвращения в систему средств с депозитов "тонкой настройки" и дальнейшего притока ресурсов по бюджетному каналу, вернувшись на комфортный уровень в 2,5 трлн руб. В результате банки заметно сократили всю задолженность по инструментам рефинансирования с ЦБ (главным образом, полностью погасили долг по операциям "валютный своп") и, вероятно, сегодня сократят задолженность по операциям РЕПО с Федеральным казначейством, полагает эксперт ИК.

"Ослабление спроса на рублевую ликвидность поможет паре доллар/рубль в борьбе за отметку в 66 руб. на валютном рынке, - прогнозирует Юрий Кравченко. - Кроме того, итоги сегодняшнего заседания ЕЦБ могут способствовать коррекции европейской валюты в паре с долларом и соответственно укреплению последнего к корзине основных валют на forex. В результате на праздники участники рынка могут уйти на уровне 66+ руб. по паре доллар/рубль, однако мы полагаем, что для сохранения занятых позиций выше 66 руб. доллару потребуются факторы геополитического характера".