Торговый диапазон на предстоящую неделю нам представляется как 65,5-66,3 руб./$ - Альфа-банк

"Большинство валют стран развивающихся рынков ослабли с начала марта в среднем на 2%, но курс рубля пока остается в диапазоне 65,7-66,0 руб./$. Поддержку курсу оказывает позитивный настрой облигационных рынков: вчера Минфину удалось разместить ОФЗ на сумму 46 млрд руб. при спросе в 70 млрд руб. Согласно данным Росстата, инфляция в России продолжает оставаться ниже ожиданий и составила 5,2% г/г в феврале, что в сочетании со снижением инфляционных ожиданий населения создает на рынке настрой на смягчения риторики ЦБ в последующие месяцы. Кроме того, во второй половине марта поддержку рублю будут оказывать значительные налоговые платежи. Однако все эти позитивные факты уравновешиваются риском санкций, который сдерживает более масштабный приток средств на российский рынок. Поэтому даже если в ближайшие недели курс рубля может дать повод для оптимизма, пока укрепление не выглядит долгосрочной траекторией. Торговый диапазон на предстоящую неделю нам представляется как 65,5-66,3 руб./$", - указывают аналитики Альфа-банка.