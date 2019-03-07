Избыток предложения толкает вниз цены на газ в Европе - Julius Baer

Кардинальные изменения на глобальных рынках природного газа в последние дни становятся все более заметными, а котировки "голубого топлива" продолжают снижение, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Оглядываясь назад, эксперт признает, что поспешил с переходом к нейтральной оценке рынка в начале февраля. Высокие по сезонным меркам объемы запасов сырья в хранилищах поддерживают ощущение достаточного предложения на рынке, что оказывает давление на цены.

"Перемены в секторе связаны с экспортным потенциалом США и Австралии и энергетической политикой Китая, которые оказывают значительное влияние на европейский рынок, - указывает Норберт Рюкер. - Стремительное развитие газовой индустрии в КНР сопровождается улучшением инфраструктуры. Сравнительно мягкая зима в азиатском регионе в сочетании с ранним восполнением запасов заставляет многочисленные СПГ-танкеры искать альтернативных покупателей. Высокий импорт в ЕС подтверждает, что Старый Свет стал главным потребителем избыточных объемов топлива в том числе по причине высоких цен на локальном рынке в конце прошлого года. Кроме того, введенные Китаем ограничения на импорт австралийского угля увеличивают предложение этого энергоносителя в Европе, что приводит к падению цен. В дополнение к этому снижение спроса на природный газ со стороны электростанций происходит под давлением растущего производства ветровой электроэнергии".

По оценкам эксперта Julius Baer, цены на "голубое топливо" на европейском рынке должны рано или поздно стабилизироваться, так что мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор. Высокая стоимость атмосферных выбросов и низкие цены на природный газ делают его основным топливом для электростанций. Кроме того, снижение котировок на глобальном рынке СПГ должно привлечь на рынок новых покупателей.