В марте дополнительное давление на рубль может оказать увеличение покупок валюты ЦБ РФ для Минфина - Банк "Санкт-Петербург"

"Если завтрашние данные по рынку труда США окажутся позитивными, влияние на рубль может быть существенным, в том числе из-за выходного дня в России. В целом, в марте дополнительное давление на рубль может оказать увеличение покупок валюты ЦБ РФ для Минфина, однако мы не ждем существенного ослабления российской валюты. Санкционная угроза остается ключевым риском для рубля. В случае ужесточения санкций вероятен более активный выход нерезидентов из российских активов, что окажет давление на рубль. При этом в отсутствии санкций мы не ожидаем значительного ослабления рубля", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".