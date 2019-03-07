.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Краткосрочные ориентиры - 65-67.5 долл. за баррель Brent - "Нордеа Банк"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 марта 2019 года 12:05
Краткосрочные ориентиры - 65-67.5 долл. за баррель Brent - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют рост. Фьючерсы на Brent достигают значения $66.1/bbl, в то время как WTI торгуется в районе отметки $56.2/bbl. Цены на нефть находятся на довольно комфортных уровнях, чему способствует заключенная в декабре прошлого года сделка ОПЕК+, направленная на достижение баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Кроме того, оптимизм участникам рынка добавляет информация о том, что поставки нефти из Венесуэлы в США на прошлой неделе упали в 2,5 раза в результате действия американский санкций против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA. Тем не менее, вчера была опубликована статистика от Минэнерго США, которая свидетельствовала о росте запасов коммерческой нефти в Штатах на 7 mb за прошлую неделю. Эти данные подтвердили статистику от API, вышедшую днем ранее. Таким образом, резкий рост запасов нефти в США не позволяет нефтяным котировкам продемонстрировать более существенный рост. Краткосрочные ориентиры на Brent $65-67.5/bbl", - отмечают в "Нордеа Банке".
.
07 марта 2019 года 15:00
Кардинальные изменения на глобальных рынках природного газа в последние дни становятся все более заметными, а котировки "голубого топлива" продолжают снижение, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Оглядываясь назад, эксперт признает, что поспешил с переходом к... читать дальше
.07 марта 2019 года 13:47
"Опубликованная вчера статистика по запасам нефти в США оказалась неожиданно сильной, так они выросли на 7,1 млн барр. при прогнозе роста на 1,5 млн барр. Однако эти данные не оказали существенного влияния на стоимость нефти, ее цена остается вблизи 66 $/барр. Продолжающееся сокращение добычи... читать дальше
.07 марта 2019 года 13:27
Мы полагаем, что до конца недели котировки Брент останутся в рамках текущего диапазона $65-67/барр. - Sberbank CIB
"Сегодня участники рынка ждут заседания ЕЦБ, данных по ВВП еврозоны и отчета по числу заявок на пособие по безработице в США. В пятницу в центре внимания будет официальная статистика по занятости вне сельского хозяйства в США. Мы полагаем, что до конца недели котировки Брент останутся в рамках... читать дальше
.07 марта 2019 года 11:08
В четверг, 7 марта, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах демонстрирует смешанную динамику после незначительного укрепления днем ранее. Вчера американская валюта показывала неоднозначную реакцию на опубликованную макроэкономическую статистику. Напомним, что занятость... читать дальше
.07 марта 2019 года 10:33
"Нефть на сегодняшнее утро торгуется выше 66 долл./барр. Отрастать она начала еще вчера после публикации статистики от Минэнерго США. Несмотря на данные о росте запасов сырой нефти на 7,1 млн барр., тот факт, что запасы бензинов и дистиллятов наоборот снизились на 4,2 и 2,4 млн барр.... читать дальше
.07 марта 2019 года 10:22
"В середине недели нефтяные котировки Brent сохранили прежние ценовые уровни, в то время как американский сорт WTI немного снизился на фоне роста запасов в Штатах. Спред между сортами расширился и сегодня с утра вновь достигает $9,9 за баррель. Фьючерсы на Brent остаются в рамках "треугольника",... читать дальше
.07 марта 2019 года 09:36
Американские фондовые индексы в среду опустились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в четверг. Цены на нефть эталонных марок повышаются на азиатских торгах в четверг. читать дальше
.06 марта 2019 года 14:57
Рост интереса к криптовалютам по мере снижения их цен вполне объясним и структурно поможет развитию отрасли - FxPro
Ко вторнику криптовалюты начали умеренно отыгрывать падение, а к вечеру вторника начали ощутимо расти, напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Эталонный биткоин за последние 24 часа прибавляет более 3% и торгуется около $3,900. Уровень на $4K считается экспертами важным сопротивлением,... читать дальше
.06 марта 2019 года 14:25
Улучшение настроений на финансовых рынках было связано с введением очередных мер стимулирования экономики в Китае, а также прогрессом в торговых переговорах между США и КНР, полагает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Все это отразилось на росте котировок большинства... читать дальше
.06 марта 2019 года 13:29
Доходность по 10-летним облигациям Казначейства США падает вопреки макроэкономической статистике - Julius Baer
"Во вторник доходность по эталонным 10-летним государственным облигациям США опустилась до 2,70% несмотря на признаки улучшения темпов экономического роста в стране. Индекс деловых настроений в непроизводственных отраслях вырос в феврале до 59,7 п. с 56,7 п. в январе, приблизившись к недавнему... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.