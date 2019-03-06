Индекс МосБиржи смог отыграть потери предыдущих сессий и вновь подойти к верхней границе диапазона 2450 - 2500 пунктов - Промсвязьбанк

"В среду российский фондовый рынок смог преломить тенденцию предыдущих сессии, а покупки в наших акциях преобладали, несмотря на умеренно негативный внешний фон. Так, в Европе основные индексы к вечеру снижались в пределах 0,4%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 0,4% и 0,5% соответственно. Что же касается рынка энергоносителей, то к окончанию торгов на нашем рынке он смог отыграть утренние потери, чему частично поспособствовала статистика Минэнерго США по запасам. При росте запасов нефти в Штатах на 7,1 млн баррелей, существенно снизились запасы бензина и дистиллятов - на 4,2 и 2,4 млн баррелей соответственно. В результате ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог удержать позиции выше 65,5 доллара за баррель. В итоге, несмотря на снижение западных фондовых площадок, к окончанию торгов индекс МосБиржи вырос на 1,1%, поднявшись в район 2494 пунктов. Лидером торгов выступили бумаги Норильского никеля (+4,9%), на фоне роста долгосрочных позитивных ожиданий относительно рынков никеля и палладия, которые во многом связаны с ростом производства электромобилей и сохранением дефицита предложения металлов. Компанию ему составили Распадская и ОГК-2, прибавившие 3,4% и 2,4% соответственно. Хуже рынка закрылись Мегафон и ОВК, потери которых составили 1,7% и 1,1%. В результате сегодняшних торгов индекс МосБиржи смог отыграть потери предыдущих четырех сессий и вновь вплотную подойти к верхней границе диапазона 2450 - 2500 пунктов. В случае, если "быкам" удастся преодолеть сопротивление на уровне 2500 пунктов и закрепиться над ним, они создадут плацдарм для дальнейшего роста. В этом случае, с технической точки зрения, у рынка не останется преград на пути к историческим максимумам", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.