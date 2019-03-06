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06 марта 2019 года 18:19
Очередные санкции из США не обвалят рубль - "Открытие Брокер"
В начале года российский рынок обновил исторический максимум, после чего начал корректироваться из-за ожидания новых санкций из США. Аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин отмечает, что опубликованный законопроект не слишком суров: "Новая версия ограничений является логичным продолжением "завёрнутого" проекта версии 2018 года, который был существенно переработан. Теперь в нём отсутствует упоминание санкций против расчётов российских госбанков в долларах США, запрет на покупку вторичного госдолга, а также указание на введение санкций на покупку первичного суверенного долга". В этой связи Тимур Нигматуллин полагает, что причин для резкого ослабления рубля не предвидится: "Несмотря на жёсткое "бюджетное правило", котировки рубля должно будет поддержать снижение глобальных рисков, а по-прежнему ожидаемое нами во второй половине текущего года понижение ключевой ставки Банка России до 7,25% может способствовать формированию спроса на рубли в рамках carry trade. По нашему прогнозу, среднегодовой курс доллара будет ближе к 65 руб., но не стоит забывать про колебания курса в диапазоне 10%". Весной положительную динамику могут продемонстрировать акции из разных секторов, уверен Тимур Нигматуллин: "Лучше рынка могут выглядеть банковский сектор, если его не задушат новыми законами и инициативами ЦБ, и непродовольственный ритейл. Также, пожалуй, пришло время покупать бумаги с/х компаний и девелоперов". Также эксперт рекомендует следить за динамикой АФК "Система", "Яндекс" и "РУСАЛ": "У каждой компании есть свои драйверы, но в целом все должны выглядеть лучше рынка в долгосрочной перспективе. Продовольственный ритейл продолжит ощущать на себе давление. Из всех акций стоит обратить внимание на X5, но для бурного роста отрасли время ещё не пришло". Плохая конъюнктура на рынке авиаперевозок негативно отразится на акциях лидера рынка - "Аэрофлота", считает аналитик: "Акции компании стоит обходить стороной. Несмотря на недавнее повышение топливных сборов, из-за конкуренции с другими авиакомпаниями перевозчик так и не сможет переложить рост соответствующих расходов на потребителей в достаточной мере, что будет длительное время давить на финансовые показатели". По мнению аналитика компании "Открытие Брокер", в случае глубокой коррекции большинство трейдеров предпочитают переждать бурю в стороне и выходят из активов. Опытные инвесторы знают, что как раз и нужно покупать активы на их падении. Поэтому снижение акций - отличная возможность для увеличения дохода.
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