.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль игнорирует санкционную угрозу - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 марта 2019 года 16:57
Рубль игнорирует санкционную угрозу - БКС
Рубль не упускает возможности сохранения инертности по отношению к геополитическим рискам - инвесторы продолжают абстрагироваться от санкционной темы. В результате к середине недели курсу рубля удается сохранять позиции в достаточно узком диапазоне 65,6-65,8, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Набор факторов поддержки остается прежним. Нефтяные цены продолжают движение в коридоре $65-66, что в текущих условиях является комфортным уровнем для рублёвого актива. Отношение участников рынка к торговым переговорам США и Китая остается выжидательным. От обеих сторон прозвучали сигналы о наличии компромиссов по ряду вопросов, однако с учетом последних заявлений Штатов о том, что Трамп покинет переговоры по сделке, в случае если соглашение не будет идеальным, позволяют полагать, что места для торга остается еще много. "На наш взгляд, сейчас рынки смогут довериться лишь конкретике, закрепленной на встрече глав двух стран. В этой связи полагаем, что умеренный оптимизм в рыночных настроениях и соответствующая поддержка валют развивающихся стран не подвергнется масштабным изменениям вплоть до встречи Трампа и Си Цзиньпина, которая запланирована на вторую половину марта. Влияние повышения объемов покупок валюты ЦБ на рынке с марта, по нашим оценкам, оказывает весьма ограниченное воздействие на курс рубля. Даже повышенный объем покупок вблизи 18 млрд руб. в день остается достаточно сдержанной цифрой. Другими словами, регулятор продолжает реализовывать аккуратную стратегию возвращения на рынок. Также давление данного фактора на курс рубля, по крайней мере в марте, балансируется сохранением сезонно повышенного профицита счета текущих операций, который, скорее всего, начнет ослабевать лишь в апреле. Дополнительным фактором влияние на рубль могут стать результаты сегодняшнего размещения ОФЗ. "Зондирующая" способность этого аукциона Минфина будет значительно выше в сравнении с аукционом прошлой недели, в ходе которого был размещен рекордный (за последние 4 года) объем долга. Наиболее интересным, на наш взгляд, будет итог размещения "длинных" бумаг (с погашением в 2034 году). Низкий объем размещений, по нашим оценкам, может стать отражением реальной оценки геополитического риска на РФ и окажет определенное давление на курс рубля. Заметим, что мы сохраняем наш взгляд на курс рубля на перспективу ближайших двух месяцев - продолжение текущего низкоамплитудного "бокового" движения в диапазоне 65-66 возможно лишь при отсутствии активизации санкционного риска. Мы полагаем, что в перспективе марта существует вероятность возвращения рубля в девальвационный канал 66-68 под давлением геополитики. В перспективе до конца текущей недели ожидаем движения курса в диапазоне 65,3-66,5 за доллар", - указывает специалист "БКС Премьер".
.
06 марта 2019 года 14:57
Рост интереса к криптовалютам по мере снижения их цен вполне объясним и структурно поможет развитию отрасли - FxPro
Ко вторнику криптовалюты начали умеренно отыгрывать падение, а к вечеру вторника начали ощутимо расти, напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Эталонный биткоин за последние 24 часа прибавляет более 3% и торгуется около $3,900. Уровень на $4K считается экспертами важным сопротивлением,... читать дальше
.06 марта 2019 года 14:25
Улучшение настроений на финансовых рынках было связано с введением очередных мер стимулирования экономики в Китае, а также прогрессом в торговых переговорах между США и КНР, полагает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Все это отразилось на росте котировок большинства... читать дальше
.06 марта 2019 года 13:29
Доходность по 10-летним облигациям Казначейства США падает вопреки макроэкономической статистике - Julius Baer
"Во вторник доходность по эталонным 10-летним государственным облигациям США опустилась до 2,70% несмотря на признаки улучшения темпов экономического роста в стране. Индекс деловых настроений в непроизводственных отраслях вырос в феврале до 59,7 п. с 56,7 п. в январе, приблизившись к недавнему... читать дальше
.06 марта 2019 года 12:35
1 марта группа MSCI объявила о поэтапном четырехкратном увеличении веса акций компаний из материкового Китая в собственном индексе развивающихся стран, отмечает глава исследований азиатских рынков Julius Baer Марк Мэтьюз. В мае он будет повышен с 5% до 10%, в августе - до 15% и в ноябре - до 20%.... читать дальше
.06 марта 2019 года 11:18
"Фьючерсы на нефть демонстрируют негативную динамику в утренние часы на фоне опубликованных накануне данных по коммерческим запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Согласно этим данным, запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились более чем на 7 mb, в то время как... читать дальше
.06 марта 2019 года 11:00
В то время, как "медведи" продолжают беспокоиться по поводу пересмотра отчетов по корпоративным прибылям и слабой макроэкономической ситуации, мировые рынки акций сохраняют позитивный тренд. Индекс S&P 500 продемонстрировал лучшую динамику для января и февраля с 1991 года и продолжил повышение в... читать дальше
.06 марта 2019 года 10:44
"Во вторник нефтяные котировки остались примерно на прежних уровнях. Фьючерсы на Brent продолжают формировать треугольник, выход из которого может сопровождаться хорошим импульсным движением, привлекательным для спекулянтов. Ориентирами пробоя можно предположить снизу уровень поддержки $64,5 за... читать дальше
.06 марта 2019 года 10:10
"Новостной фон в целом складывается не в пользу апсайда по сырью: негатив по Китаю (правительство скорректировало темп роста эк-ки до 6-6,5% в т.г.), планы американских сланцевиков Exxon и Chevron добывать в Пермианском бассейне ок. 2 млн барр./день через 5 лет (+ 50% от текущей добычи в... читать дальше
.06 марта 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы незначительно снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в среду. Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду. читать дальше
.05 марта 2019 года 19:30
Поддержка нефтяного актива со стороны фундаментальных факторов, на взгляд главног оаналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, продолжает свое действие. Нефтяной рынок готовится к автомобильному сезону, формируя соответствующее повышение спроса на энергоносители. Новостной фон продолжает планомерно... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.